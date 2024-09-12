В Челябинской области оборот розничной торговли вырос на 11,6%

Положительный тренд закрепился с начала года

Оборот розничной торговли в Челябинской области за январь-июль увеличился на 11,6% до 588 миллиардов рублей, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

В Уральском федеральном округе Челябинская область по данному показателю занимает третье место. На первом месте Башкортостан (+12%), на втором — Удмуртская Республика (+11,7%).

По динамике оборота непродовольственных товаров Челябинская область является лидером среди регионов географического Урала. За январь — июль 2024 года прирост по данному показателю составил 13,9% относительно аналогичного периода 2023 года. На втором месте — Удмуртская Республика (+13,1%), на третьем — Тюменская область (+12,9%).

Повышение объемов торговли позволяет создать новые рабочие места и стимулировать развитие бизнеса.

