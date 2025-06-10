В Челябинской области объемы производства транспортных средств выросли на 37%

Челябинскстат озвучил экономические показатели за январь — март

В Челябинской области объемы производства транспортных средств в январе — марте 2025 года выросли на 37%, изделий из кожи — на 35%, лекарственных препаратов — на 23%, электрооборудования — на 116%, бумаги — на 7%, сообщает Челябинскстат.

Индекс промышленного производства в январе — марте в Челябинской области составил 96,2% год к году, в том числе по видам деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 112,3%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 96,5%, «Обрабатывающие производства» — 96,4%, «Добыча полезных ископаемых» — 88,9%.

Снижение показателей отмечено в производстве одежды (на 61,7%), напитков (на 16,6%), изделий из дерева (на 16%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2025-го по сравнению с декабрем 2024 года составил 100,1%.