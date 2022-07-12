В Челябинской области не зафиксировали дефляцию

В среднем по стране цены снизились, а на Южном Урале был умеренный рост

Инфляция в Челябинской области в июне составила 0,2%, сообщает Челябинскстат. Таким образом, Южный Урал пока обходит тренд на общее снижение цен. Его заметили в большинстве регионов России. В начале лета впервые в истории страны зафиксировали дефляцию в 0,35%.

В июне в Челябинской области снизились цены на продукты. Стоимость продовольствия и товаров широкого потребления снизилась на 0,7% к маю. Это соответствует общероссийской тенденции. Сильнее всего подешевели овощи и фрукты — на 7,6%. Это объясняют сбором нового урожая.





При этом цены на услуги в Челябинской области увеличились на 2,5% к предыдущему месяцу.

В среднем по России цены снижались весь июнь. Казалось бы, сокращение цен — это хорошо. Однако для экономики это означает риск скатиться в «дефляционную спираль». Корреспондент ИА «Первое областное» поговорил с экономистами и выяснил, почему низкие цены в долгосрочной перспективе вредны для экономики.