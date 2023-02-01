В Челябинской области не опасаются дефицита товаров из‑за ухода западных компаний

Большинство южноуральцев считает, что полки магазинов точно не опустеют

Санкции и массовый исход западных брендов из нашей страны не вызовут дефицита товаров. Так считают 77,5% южноуральцев, опрошенных Центром общественного мониторинга и проектов Челябинской области. В организации поделились результатами своего исследования, где задались вопросом: удалось ли коллективному Западу создать эффект пустых полок и вызвали ли они этим негатив у жителей нашего региона?

Наименьшая тревожность по этому поводу зафиксирована среди мужчин от 50 до 64 лет и в возрасте 65+, а также среди женщин среднего возраста (35—49 лет). Этот показатель находится в пределах от 81% до 85%.

Что касается молодых людей, то среди мужчин в возрасте 18—34 лет точно не опасаются дефицита товаров 45,5% опрошенных (скорее не опасаются 30,3% респондентов), а среди женщин в этом же возрастном диапазоне точно не боятся пустых полок 35,8%, а скорее не опасаются дефицита — 32,1% опрошенных. При этом возможную угрозу возникновения дефицита товаров видят 20,2% респондентов, остальные затруднились ответить на вопрос.

В исследовании также говорится, что меньше всего переживают жители сельских районов, хотя результаты не сильно отличаются от тех, что были получены после опроса горожан. Отдельно организаторы опроса коснулись импортозамещения непродовольственных товаров: 85,6% респондентов заявили, что им не важна страна, где было изготовлено то или иное изделие. Сюда же причислили тех, кто вовсе отдает предпочтение российским брендам.

«52,4% южноуральцев потенциально готовы к импортозамещению непродовольственных товаров. Эти жители при покупке товаров не обращают внимания на страну их производства. 33,2% жителей региона уже активно участвуют в импортозамещении. Они предпочитают покупать непродовольственные товары российского производства», — говорится в результатах исследования регионального ЦОМ.

Опрос проводился среди 1000 респондентов старше 18 лет, которые зарегистрированы и проживают в 15 населенных пунктах Челябинской области.