В Челябинской области нашли почти 140 тысяч компаний-долгожителей

Больше всего их в сфере розничной торговли



Стали известны итоги исследования, определяющего отрасли Челябинской области с наибольшим количеством компаний, работающих более двух лет. Об этом сообщили аналитики сервиса «Контур. Фокус». По данным на июнь 2025 года, в регионе насчитывается 139 208 таких компаний — на 5789 больше, чем в июне 2023 года. Это прирост на 4,34%.

Лидером по количеству компаний-долгожителей оказалась розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, с 26 362 участниками рынка. За два года число компаний в этой сфере выросло на 1685, что составляет 6,83%.

Второе место занимает оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, с 15 732 компаниями. Однако за последние два года наблюдается снижение на 921 участника, или 5,53%.

Третью позицию занимает деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта с 9949 компаниями, показавшими рост на 964 участника за два года, что составляет 10,73%.

Четвертое место заняли операции с недвижимым имуществом с 9930 компаниями, увеличившими свое число на 424 за два года, или 4,46%.

Замыкает пятерку лидеров сфера специализированных строительных работ с 6900 компаниями-долгожителями, продемонстрировавшими рост на 473 участника за два года, что составляет 7,36%.