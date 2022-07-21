В Челябинской области наладят выпуск инструментов взамен импортных

Ранее 88% такой продукции поставляли в регион из‑за рубежа

Челябинская компания «ЧКЗ-Инструмент» (входит в ООО «Челябинский компрессорный завод») налаживает выпуск специальных стержней и твердосплавных инструментов, таких как сверла, фрезы, развертки. Ранее 88% аналогичной продукции завозили в регион из-за рубежа, сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Новая производственная площадка находится на территории ООО «ЧКЗ», участвующего в реализации нацпроекта «Производительность труда». Предприятие готово оказать технологическую, кадровую и консультативную поддержку, поделиться опытом внедрения принципов бережливого производства. Необходимое оборудование для производства специализированных инструментов будет приобретено при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

Всего на реализацию инвестпроекта планируется направить 708,4 млн рублей. По программе ФРП «Приоритетные проекты» предприятие получит 556,4 млн рублей на семь лет под 1% годовых. Эти средства пойдут на покупку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.

«Три года назад, когда наш завод стал участником нацпроекта „Производительность труда“, весь коллектив единодушно отметил эффективность и необходимость такой господдержки. Эксперты Федерального центра компетенций, помогавшие нам внедрять бережливое производство, вдохновили и объединили сотрудников для решения общих задач. Предприятие буквально преобразилось, и теперь люди воспринимают комфортные условия труда как нечто естественное, само собой разумеющееся. Поэтому, когда уже со вторым нашим заводом, „ЧКЗ-Инструмент“, мы задумали амбициозный проект по созданию самого современного в России производства специализированного инструмента, решили вновь обратиться за поддержкой в челябинский ФРП. Он занимается в области не только нацпроектом, но и выдает льготные займы на очень выгодных условиях, помогает получить более крупные суммы у федеральных коллег», — рассказывает генеральный директор ООО «ЧКЗ» Альберт Ялалетдинов.

Реализация инвестпроекта позволит создать на предприятии дополнительно 21 рабочее место, 15 из которых будут высокопроизводительными. В основе нового производства — современная технология с применением вакуумно-ионных установок, печей с программным управлением и пяти координатных обрабатывающих центров. В числе партнеров — федеральный Центр напыления специальных покрытий на инструмент.

«ЧКЗ-Инструмент» станет одним из ведущих производителей твердосплавного инструмента в стране, который предоставляет полный спектр инжиниринговых услуг в области изготовления специального инструмента и обработки материалов различной твердости (в том числе титановых и жаропрочных сплавов). Такая продукция крайне востребована предприятиями авиационной и ракетно-космической отраслей, а также машиностроения.

«За 20 лет существования из небольшого цеха завод превратился в современное предприятие, которое продолжает совершенствоваться, искать новые точки роста. Так что вступление в нацпроект стало когда-то лишь толчком, первым шагом к повышению производительности и укреплению позиций на рынке. К слову, тогда за полгода оптимизации пилотного потока удалось сократить время изготовления компрессорной установки с 13 до 1 дня! Следующий логичный шаг — расширение компетенций и производство качественного импортозамещающего продукта, необходимого сегодня отечественной промышленности», — комментирует директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Запуск нового производства твердосплавного инструмента в Челябинске планируется уже в этом году. К 2023 году удастся наладить выпуск твердосплавных стержней.