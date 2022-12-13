В Челябинской области начнут заключать офсетные контракты с бизнесом на 10 лет

Губернатор Алексей Текслер отметил эффективность этого инструмента сотрудничества власти и предприятий

В Челябинской области сформируют список отраслей, в которых власть и бизнес будут сотрудничать по госзакупкам в рамках механизма офсетных контрактов. Такие соглашения подразумевают договор государства и предприятий: компания обязуется за свой счет наладить в регионе производство востребованного товара, а госзаказчик закупает продукцию у этого поставщика в течение десяти лет. Это выгодно области, ведь будут созданы новые рабочие места и появится надежный партнер. Предприниматели, в свою очередь, получают гарантированный рынок сбыта.

Раньше минимальный объем вложений в проект должен был быть 1 млрд рублей, теперь он равен 100 млн рублей, и крупным предприятиям такой объем инвестиций вполне по силам. Снижение финансового порога для заключения офсетных контрактов стало одним из результатов работы комиссии Госсовета по экономике, отметил на форуме «Власть и бизнес» губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Мы недавно обсуждали снижение порога по офсетным контрактам на комиссии. При прежних порогах он мог работать, наверное, только в Москве, с их объемами заказов. Это один из результатов совместной работы с Минэкономразвития — порог был снят», — сказал Алексей Текслер, он возглавляет комиссию Госсовета по экономике.





Региональное отделение «Опоры России» направило губернатору Алексею Текслеру письмо с предложением о создании в Челябинской области прецедента по использованию механизма офсетных контрактов. В качестве первого проекта прорабатывается вопрос о заключении такого договора с производителем мебели «Даминарт». Об этом председатель делового объединения Артем Артемьев сообщил на форуме «Власть и бизнес».

«Офсетные контракты предоставляют гарантированный рынок сбыта и долгосрочное планирование при снижении минимального порога входа. Такой инструмент позволит вовлечь малый бизнес в реализацию государственных программ и проектов в регионе. Более того, требование об обязательном инвестировании в производство товара и оказание услуг приведет к росту бюджетных доходов и созданию рабочих мест», — отметил Артем Артемьев.





Из-за порога минимальных инвестиций в 1 млрд рублей в России было заключено не более десятка офсетных контрактов, говорит председатель совета Торгово-промышленной палаты России Владимир Гамза. Теперь этим механизмом сможет воспользоваться больше предприятий.

«У нас в стране заключено не более восьми офсетных контрактов. К сожалению, такие контракты прописаны в 44 ФЗ. Есть убеждение, что только государство может реализовывать офсетные контракты. На самом деле, офсетный контракт — это механизм, которым могут пользоваться также государственные организации и госкорпорации по 223 ФЗ и крупнейшие компании», — прокомментировал Владимир Гамза.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», форум «Власть и бизнес», который во второй раз прошел в Челябинской области, сделают всероссийским. К диалогу регионального правительства и предпринимателей подключат экспертов и представителей федеральных структур.