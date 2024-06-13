В Челябинской области начисленная зарплата увеличилась на 23,7%

Ее размер составил 64,8 тысячи рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Челябинской области в январе — марте увеличилась на 23,7% по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составила 64 820,4 рубля, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за январь — март 2024 года составила 114,7%.

«Наибольшая динамика роста заработной платы фиксируется в сельском хозяйстве — 35%, до 50,2 тысячи рублей, промышленной сфере — 30%, до 77,8 тысячи рублей, в административной — 27,9%, до 54 тысяч рублей», — следует из данных Челябинскстата.

Также динамично растут зарплаты у сотрудников финансовой отрасли страхования — на 24,6%, до 84,4 тысячи рублей, сферы продаж недвижимости — на 25,2%, до 43 тысяч, общепита — на 24%, до 37 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты (порядка 80 тысяч рублей) — у сотрудников финансовой сферы и страхования, информации и связи, научных работников, а также работников заводов, выполняющих гособоронзаказ.