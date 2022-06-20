В Челябинской области наблюдается ажиотажный спрос на каршеринг

Выясняем, во сколько обойдется аренда автомобиля в разгар сезона

В этом году спрос на почасовую аренду автомобилей настолько высокий, что бронировать дату поездки в сервисах каршеринга предлагают чуть ли не за неделю. Участники рынка такой ажиотаж связывают с тем, что многие семьи заграничным турам в этом году предпочли отдых на местных курортах. ИА «Первое областное» выяснило, как изменили тарифы каршеринговые компании в разгар сезона и можно ли отправиться на арендованном авто далеко за город.

Аренда по очереди

Забронировать автомобиль в день поездки с наступлением теплой погоды в Челябинске стало очень проблематично. В компании автопроката мы обратились с просьбой арендовать бюджетную иномарку типа «Хендай Солярис» на ближайшие выходные дни для поездки в Ильменский заповедник семьей из пяти человек, из которых трое — дети. Расстояние от Челябинска до заповедника — 100 км, время в пути — 1 час 40 минут.

Арендовать машину в день обращения оказалось не так просто, да и к предложению забронировать авто всего на два дня в компаниях отнеслись весьма скептически.

«Сегодня мы бронируем автомобили только на срок аренды от семи дней и более. Это связано с очень высоким спросом на услуги каршеринга в Челябинской области в этом году. При этом необходимо внести залог за автомобиль, который сегодня составляет 10 тыс. рублей, а далее действует стандартная тарификация — 1900 рублей за каждые сутки, но это при аренде бюджетных отечественных марок или иномарки типа «Хендай Солярис», — пояснили в челябинской компании автопроката URBAN.

В наличии на ближайшие выходные остались преимущественно автомобили люксовых марок, стоимость аренды которых на 50-100% выше «бюджетного» варианта. Да и сама идея ехать в заповедник на новеньком «Мерседесе» нам показалась «из ряда вон».

В федеральном сервисе аренды авто «URAмобиль» предложили оплачивать поездку прямо из машины авто, поскольку это не займет много времени с учетом работы приложения компании, которое можно скачать на телефон. Но где найти свободную машину не подсказали, а по близости «в простое» на парковке автомобиля не наблюдалось.

Получается, если не нашел машину на дороге (в буквальном смысле), то и отдых насмарку. Названия тарифов и их концепция не менялись: «стандарт» предусматривает поминутную тарификацию 7 рублей за минуту, «стандарт+» — 8 рублей. Выезжать за городскую черту можно, но пробег ограничивается 100 км, то есть для нашего маршрута в заповедник — это путь в один конец.

«Выгоднее всего в вашем случае воспользоваться не почасовой арендой, а арендой авто на сутки. Пакет „Межгород“ доступен только после предоплаты — 1500 рублей. Срок аренды автомобиля — 4 ч. 49 мин., а расстояние — 300 км с возможностью покупки дополнительных километров по цене 8 рублей за каждый километр. Использование машины обойдется в 2499 рублей (тариф „стандарт“) или 2999 рублей („стандарт +“). Рекомендуем оплачивать поездку и вносить залог прямо из автомобиля компании», — пояснили в сервисе «URAмобиль».

При этом менеджер предупредила, что поездка на каршеринговом авто должна проводится в соответствии с ПДД, в простое машина должна находится на официальной стоянке. О возрасте, водительском стаже менеджер не уточнила при звонке. Как и о том, каким образом будут перевозиться дети, будут ли устанавливаться собственные детские кресла. В целом стоимость поездки на URAмобиле из областного центра в Ильменский заповедник будет стоить порядка 4 тыс. рублей без учета возвратного залога в размере 1500 рублей. Выбор марки автомобиля невозможен, поскольку сервис «URAмобиль» предоставляет в аренду только автомобили китайской марки LifanX50.

Тарифы выросли

В компании «Автопрокат № 1» попросили нас за 3-4 дня предоставить документы (паспорт РФ, водительское удостоверение) «на проверку», чтобы таким образом забронировать автомобиль на ближайшие выходные, поскольку спрос очень высокий. Отечественные марки автомобилей («Гранта», «Ларгус») можно арендовать в компании по цене 1800 рублей за сутки, при этом итоговая цена зависит от выбранного тарифа, где учитывается пробег. Всего тарифов три — 150 км, 300 км, 450 км, при этом разница между ними при оплате в 1 тысячу рублей. То есть поездка по тарифу 150 км на NISSAN X-TRAIL 2021 года будет стоить при аренде авто от 1 до 6 суток 4500 рублей, при тарифе 300 км — 5500 рублей, при тарифе 450 км — 6600 рублей. Залог (возвратный) порядка 5 тыс. рублей.

Затраты при оплате маршрута на арендованном авто («Лада», без кондиционера) до Ильменского заповедника составят 3600 рублей при тарифе 300 км, каждый последующий километр оплачивается дополнительно — 12 рублей за км.

«Мы скорректировали тарифы на аренду авто в связи с ростом цен на обслуживание и ремонт машин. Запчасти на иномарки очень подорожали, поэтому, если раньше „Хендай Солярис“ можно было арендовать за 1300 рублей в сутки, то сегодня от 1800 рублей. Аренда автомобиля представительского класса „Тайота камри“ обойдется в 4800 рублей за сутки. При этом мы всегда требуем предоставить паспорт и водительское удостоверение, проводим внутреннюю проверку», — пояснили в компании «Автопрокат № 1».

Среди прочих требований к водителю — возраст не менее 23 лет, водительский стаж более трех лет. Кстати, только в этой компании у нас поинтересовались по поводу поездки детей и предложили арендовать детские автокресла или установить собственные.

«Цены на каршеринговые поездки заметно выросли. Осенью ездили семьей на арендованном „Рено Логан“ в Ильменский заповедник, потратили порядка трех тысяч рублей без учета возвратного залога. Никаких ограничений по пробегу для нас не устанавливали, время в простое вообще не учитывалось, еще и акции были предусмотрены. Сейчас это редкость, поскольку спрос высокий», — говорит челябинец Никита Коробков.

Некоторые компании устанавливают ограничения по времени нахождения каршерингового авто за пределами города, что также очень неудобно и отталкивает многих пользователей.

«За город взять машину — проблематично. Там куча нюансов. Мы как-то брали каршеринг с друзьями и ездили в термальный комплекс „Баден-Баден“, но там есть ограничения по километрам и, по-моему, нельзя, чтобы сколько-то времени машина находилась вне города, в котором ее взяли», — поделилась мнением жительница Челябинска Тамара.

Для сравнения, мы подсчитали, во сколько обойдется поездка до Ильменского заповедника на собственном авто эконом-класса при расходе 8 литров бензина АИ-92 на 100 км. В итоге получилась весьма скромная сумма 688 рублей без учета амортизации автомобиля, затрат на его обслуживание и рисков ремонта в дороге.