В Челябинской области на треть подешевели капуста и помидоры

Сезонный фактор способствует снижению цен на овощи

В Челябинской области в июне значительно снизилась стоимость сезонных овощей: цены на капусту и помидоры сократились за месяц более чем на 30%, сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.

По данным мониторинга, стоимость белокочанной капусты снизилась в рознице на 32% (до 44,3 рубля за килограмм), на помидоры — на 30,7% (до 121,5 руб./кг). Также подешевели огурцы — на 21,9% (до 84,5 руб./кг), и свекла столовая — на 16,2% (до 52 руб./кг).

«Результаты исследования показали, что в Челябинской области имеется достаточное количество товаров и услуг, цены на которые показали снижение в июне 2022 года. В категории продовольственных товаров мы обнаружили 51 позицию, показывающую снижение цен. В числе самых подешевевших продуктов питания — капуста и томаты», — уточнили в КСП области.

На торговых прилавках Челябинской области также снизились цены на чеснок — на 13,8% (до 319,3 руб./кг).

В сегменте непродовольственных товаров наибольшее снижение цен выявлено в категории стройматериалов: плиты древесностружечные стали дешевле на 14,8% (400 рублей за кв. м). Цена триммера сократилась на 11,7% (6,7 тыс. рублей), коляска для новорожденного потеряла в цене 11,2% (19 тыс. рублей), газовое моторное топливо стало дешевле на 9,4% (14,31 рубля за литр), флеш-накопитель USB — на 9,1% (596 рублей).

В сфере услуг выявлено восемь позиций, по которым фиксировалось в июне снижение розничных цен: поездка в Беларусь стала доступнее для южноуральцев на 8,1% и обойдется сегодня в 35 тыс. рублей, в страны Азии — на 6,9% (22 тыс. рублей), в страны Ближнего Востока — на 1,5% (79 тыс. рублей). Также подешевели занятия на курсах профобучения на 6,5%, стоимость потребительского кредита сократилась на 6,3%.