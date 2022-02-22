В Челябинской области на ремонт четырех дорог направят 1 млрд рублей

Обновление трасс выполнят к осени 2023 года

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило четыре аукциона на ремонт региональных дорог. Общая начальная цена контрактов составляет 1,05 млрд рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Работы по всем объектам следует выполнить в срок с 1 мая этого года до 25 октября 2023-го. В рамках ремонта не только обновят трассы, но и установят дорожные знаки.

На ремонт дорожного полотна между селом Халитово и автодорогой Миасс — Карабаш — Кыштым направят 298,28 млн рублей. Чуть меньше — 278,4 млн рублей — предусмотрено на работы по обновлению трассы Черновское — Устиново — граница с Башкортостаном. На ремонт дороги на участке железнодорожная станция Нижняя — Усманова — автодорога Усть-Багаряк — Тюбук направят 162,6 млн рублей. Подрядчиков для всех этих работ определят 3 марта. Обновление трех участков на автодороге Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды оценивается в 313,55 млн рублей. Победителя аукциона выберут 11 марта.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году дорожные работы пройдут на 62 объектах регионального и местного значения. Кроме того, впервые заключен контракт жизненного цикла на устройство наружного освещения на автомобильных дорогах: Белый Хутор — Малиновка — Северный; Шершни — поселок Западный; Шершни — Северный — обход Челябинска с подходом к поселку Садовый.