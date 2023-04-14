В Челябинской области на помощь начинающим фермерам направили более 37 млн рублей

Приоритет отдадут тем, кто разводит молочный скот и выращивает овощи

В 2023 году не менее 12 южноуральских фермеров, которые только начали или планируют начать бизнес, получат на развитие своих хозяйств до 3 млн рублей каждый. Для получения помощи начинающим аграриям предложили заявиться на получение грантов «Агростартап». В этом году общий объем грантов составляет 37,2 млн рублей. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

Участниками отбора могут стать фермеры или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем финансовом году. В конкурсе могут принять участие и владельцы личных подсобных хозяйств. В случае победы они должны будут в течение месяца зарегистрировать фермерское хозяйство или ИП.

От претендентов потребуется представить бизнес-план, включающий план расхода грантовых средств и предусматривающий создание новых рабочих мест. Реализацию победивших проектов на 90% профинансирует государство, оставшуюся часть должен будет внести сам фермер.

В Минсельхозе отметили, что при распределении грантов «Агростартап» приоритет будут отдавать проектам, направленным на развитие овощеводства, картофелеводства и молочного скотоводства. Максимальный размер гранта может составить 3 млн рублей на разведение крупного рогатого скота и 2 млн рублей на другие виды деятельности.

Помимо начинающих фермеров на помощь от государства смогут рассчитывать семейные фермы. В этом году финансирование соответствующих грантов увеличили почти в три раза — с 40 до 110 млн рублей. Поддержку в размере до 12 млн рублей получат не менее десяти предпринимателей.