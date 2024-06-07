В Челябинской области модернизируют птицефабрики «Черкизово»

Соглашение о сотрудничестве региона и компании подписали на ПМЭФ‑2024

В Челябинской области займутся модернизацией птицефабрик группы «Черкизово». Это позволит увеличить производство голов, мяса птицы и комбикормов. Соответствующее соглашение губернатор Алексей Текслер подписал с гендиректором компании Сергеем Михайловым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Компания „Черкизово“ уже показывает отличное от предыдущих собственников более ответственное отношение к развитию производства. Уверен, что с учетом реализации намеченных планов на предприятиях будет обеспечено неукоснительное соблюдение экологических норм и требований», — сказал Алексей Текслер.

«Черкизово» приобрело птицефабрики в Челябинской области — АО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания» — в декабре 2022 года.

«В прошлом году компании были согласованы льготные кредиты на реконструкцию и модернизацию перерабатывающего комплекса, а также на строительство локальных очистных сооружений. Общий инвестиционный портфель составляет 7,1 миллиарда рублей, из них на строительство очистных сооружений будет направлено 1,2 миллиарда», — отметили в пресс-службе правительства области.

Так, увеличится мощность производства с 9 тысяч до 12 тысяч голов в час, комбикормов — с 120 тысяч тонн в 2023 году до 170 тысяч тонн в 2024 году. Выпуск мяса птицы после технологической перенастройки планируют нарастить с 72,6 тысячи тонн в 2023 году до 80 тысяч тонн в 2025 году.

В поселке Ишалино уже завершают строительство очистных сооружений мощностью 1250 кубометров в сутки. В селе Муслюмово комплекс введут в работу во втором квартале 2025 года.