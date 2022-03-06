«В Челябинской области металлургия всегда была ориентирована на Азию» — как санкции скажутся на промышленниках

Руководитель ГК «Авуар» Алексей Овакимян — о том, какие отрасли экономики пострадают сильнее всего

Сильнее всего из-за иностранных санкций пострадает розничная торговля. Ретейл зависит от импорта, а из-за логистических проблем доставка некоторых товаров будет ограничена. Кроме того, многие зарубежные компании сейчас просто закрывают магазины в России, говорит старший партнер группы компаний «Авуар» Алексей Овакимян.

Зависимость крупных промышленников Челябинской области от европейского рынка некритична, отмечает эксперт. Именно они обеспечивают до 80% налоговых отчислений в бюджет региона. Экспорт металлургической продукции сейчас в основном ориентирован на страны Азии.

«ММК и РМК работают с азиатскими каналами. С Европой работает ЧЭМК, и то больше для финансового планирования. У них американские и швейцарские трейдеры. Но ЧЭМК — без пяти минут монополист по ферросплавам, и они выкрутятся. У „Магнезита“ тоже монопольная позиция по своей продукции. Ашинский метзавод ориентирован на внутренний рынок», — рассказал Алексей Овакимян в интервью сайту Bfm74.ru.

Отечественное машиностроение в первое время может «забуксовать» из-за остановки поставок запчастей, например, из Германии. Однако местные производители в состоянии создавать аналоги импортных комплектующих. Рынок сбыта для техники, которую производят в Челябинской области, по мнению эксперта, обеспечит гособоронзаказ.

В горнодобывающей промышленности в ближайшее время также не ожидается падения.

«Я знаю угольные компании, которые раньше думали, кому продаваться, а теперь думают, кого покупать. Медь на ура идет, с золотом тоже все хорошо. На золото, кстати, никто никакие санкции не объявлял никогда. У наших горнодобытчиков другая проблема — куда деньги инвестировать, потому что инвестировать внутри страны особо некуда…» — резюмирует Алексей Овакимян.

Сельхозпроизводители на фоне ограничения импортных поставок продовольствия также не будут испытывать проблем со спросом на свою продукцию.

«Сетям в условиях ограничения импорта выбирать не из чего. Они будут брать продукцию по любой цене. А вообще надо помнить, что именно Россия, например, основной экспортер зерна в мире. Значительная часть этих объемов уходит в Египет. А все, что не купит Египет, заберет Китай», — говорит эксперт.

Из-за военной спецоперации на Украине западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении российских финансовых институтов и компаний. Фондовый рынок рухнул, курсы валют взлетели вверх. Чтобы стабилизировать ситуацию, Мосбиржа закрыла торги. ЦБ РФ ввел комиссию для физических лиц за покупку валюты на бирже в 30%. 4 марта ее снизили до 12%.