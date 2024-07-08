В Челябинской области механизмы ГЧП распространят на туризм и ЖКХ

Сбер участвует в реализации инфраструктурных проектов

Сегодня, 8 июля, на «Иннопроме» состоялась рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя Уральского Сбера Петра Колтыпина, в ходе которой были обозначены перспективы сотрудничества в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Банк уже взаимодействует с регионом по направлению ГЧП. Так, в 2023 году в Златоусте была построена центральная котельная мощностью 70 мегаватт. Она позволяет отапливать 109 многоквартирных домов, где живет более 22 тысяч человек, и 50 учреждений социальной сферы.

«Челябинская область и Сбербанк — давние и серьезные партнеры. Мы развиваем совместные инфраструктурные и бизнес-проекты в различных сферах. К примеру, в проектах по переработке ТКО, в строительстве социальной инфраструктуры. Сейчас активно развивается сотрудничество в области искусственного интеллекта и его применение в медицине, на транспорте. Нельзя не отметить и проект „Школы 21“. Кроме этого, в текущем году при финансировании Сбера на Южном Урале планируется сдать две школы: одну в Челябинске и одну в Магнитогорске. Уверен, что в рамках государственно-частного партнерства мы сможем реализовать проекты, которые качественно улучшат жизнь южноуральцев», — отметил Алексей Текслер.

Всего в портфеле Сбера 350 реализованных проектов по всей России на сумму более 320 млрд рублей. На территории Урала при поддержке Сбера построены шесть детских садов, профинансировано строительство более 20 школ. Кроме того, в рамках концессионного соглашения с участием Сбербанка в регионах Большого Урала построено семь объектов тепло- и водоснабжения, также сейчас строятся три мусоросортировочных комплекса.





На встрече стороны обсудили возможность продолжения сотрудничества по этому направлению, чтобы применить механизм ГЧП в сфере строительства дорожной инфраструктуры, ЖКХ, спорта и других.

«Челябинская область — активно растущий регион. В столице Южного Урала уже проживает более 1,2 миллиона человек, здесь активно развивается промышленность и производство, а красота Уральских гор ежегодно притягивает десятки тысяч туристов. Правительство также вносит большой вклад в развитие региона, реализуя масштабные инвестиционные проекты, чтобы повысить качество жизни населения и улучшить условия для ведения бизнеса», — отметил Петр Колтыпин.

По его словам, задача Сбера — оказать содействие в реализации этих проектов, в том числе с помощью механизма ГЧП. В таких проектах от концессионеров требуется не только финансирование, но и качественная экспертиза.