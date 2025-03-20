В Челябинской области машинисту готовы платить полмиллиона рублей в месяц

Более двух тысяч вакансий в регионе имеют высокую оплату труда

В марте в Челябинской области открыто более двух тысяч вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше (средний уровень — 60 тысяч). Самой высокооплачиваемой стала профессия машиниста буровой установки с доходом 500 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики hh.ru.

По-настоящему «золотыми» профессиями в регионе являются руководитель проектов, которому работодатели предлагают 400 тысяч рублей в месяц, руководитель группы разработки (400 тысяч), главный инженер проектов (от 400 до 500 тысяч), главврач стоматологии (от 400 до 500 тысяч), коммерческий директор (от 300 тысяч).

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (13% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), курьерам (9%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (7%), токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам (4%).

Компании, которые готовы платить своим работникам зарплату в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к строительной отрасли (9%), металлургии (6%), машиностроению (5%), автобизнесу (5%) или в целом оказывают услуги для бизнеса (2%).

Сеньору разработчику PHP (язык программирования) готовы платить на Южном Урале от 200 до 280 тысяч рублей за месяц.