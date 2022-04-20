В Челябинской области малый бизнес получил 23 млрд рублей по госконтрактам

Подведены итоги мониторинга торгов в 2021 году

Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, по итогам прошлого года достигла 66%. В результате малый бизнес смог получить 23 млрд рублей на реализацию проектов, сообщил министр имущества Челябинской области Александр Богашов в ходе областного совещания.

Одним из видов нефинансовой поддержки малого бизнеса является увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства. Согласно данным мониторинга, доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами МСП по результатам конкурентных процедур в 2021 году, составила более 66% (+1% к уровню 2020 года), или 23 млрд рублей.

«Несмотря на неплохой показатель участия малых предприятий в муниципальных закупках, заказчикам есть к чему стремиться. Доля муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, объявленных исключительно для участия субъектов МСП, составляет 23%», — отметил Александр Богашов.

По методологии Национального инвестиционного рейтинга, в 2021 году в Челябинской области доля закупок у субъектов МСП за последние три года увеличилась более чем на 8% и составила 58,44%. На сегодняшний день в регионе созданы условия для планомерного увеличения доли поставщиков из числа малого предпринимательства в муниципальных и госзаказах. Кроме того, с 1 января 2022 года федеральным законодательством определено повышение минимальной доли закупок у малого бизнеса с 15% до 25% для работающих в рамках 44-ФЗ заказчиков.

По итогам совещания муниципалитетам даны поручения по планированию и проведению закупок с учетом всех аспектов закупочного законодательства, а также необходимости дальнейшего увеличения доли объявленных закупок у малого бизнеса, в том числе по закупкам с начальной ценой контракта более 20 млн рублей.