В Челябинской области компании замораживают поставки в ожидании роста цен

Разбираемся, как с этим планируют бороться и когда проблема решится

В Челябинской области некоторые оптовые поставщики и перекупщики замораживают поставки в ожидании роста цен. Проблема в особенности коснулась сахара. Губернатор Алексей Текслер рассказал об этом в своем телеграм-канале. Ситуацию также прокомментировал челябинский экономист Илья Данилов.



«Цены, которые сейчас установились, — это не цены рынка, а цены хаоса и того ажиотажа, который наблюдается как со стороны производителя, так и со стороны потребителя. Сейчас покупатель не знает, по какой цене сможет купить завтра и сможет ли он вообще купить, потому что определенная доля товаров уходит с рынка. Соответственно покупатели в магазинах берут побольше», — прояснил ситуацию заведующий лабораторией экономических исследований ЧелГУ Илья Данилов.

Специалист подчеркнул, что искусственный ажиотаж спадет в течение 7—10 дней, когда у покупателей, которые приобретали излишки продуктов, закончатся деньги. Тогда большинство людей сможет трезвым взглядом оценить ситуацию.



Тем не менее в правительстве региона стараются помочь в решении проблемы. Например, федеральные власти объявили о запрете экспорта сахара и зерна. Это должно помочь стабилизировать ситуацию. Региональные власти, в свою очередь, активно работают с торговыми сетями, чтобы не было нехватки на полках. Специалисты ведут разъяснительную работу с населением, чтобы снизить ажиотаж на отдельные продукты. Губернатор также поручил встретиться с представителями малого и среднего бизнеса, в основном кондитерскими, у которых возникли проблемы с приобретением сахара. Будут совместно искать решение вопроса.



Алексей Текслер подчеркнул, что важно не допускать дефицита на полках магазинов. Для этого он поручил контролировать бесперебойную работу поставщиков продуктов, распределительных складов и мелкую розницу, а в случае необходимости жестко реагировать, привлекать УФАС, прокуратуру и другие надзорные органы.



Напомним, еще в области готовятся ввести новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также промышленных предприятий. Общий объем финансирования составит почти 800 млн рублей.

