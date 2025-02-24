В Челябинской области каждый взрослый должен банкам почти 400 тыс. рублей

За год эта сумма выросла на 25 тысяч

В Челябинской области объем задолженности перед банками в среднем на одного взрослого человека составил 392,5 тысячи рублей в начале 2025 года. Это на 25 тысяч больше, чем год назад. Такие данные приводят эксперты издания «РИА Новости» в рейтинге регионов по закредитованности населения.

Уровень закредитованности экономически активного населения в Челябинской области составляет 53,9%. Это значит, что больше половины своей годовой зарплаты южноуральцы отдают на погашение долгов. В целом по стране уровень задолженности к годовой зарплате на начало 2025 года составил 51,3%, что на 6% ниже, чем в начале 2024‑го.

Наименее закредитованным регионом стала Ингушетия: местные жители задолжали банкам 64,2 тысячи рублей и на погашение долгов они отдают 15,5% своей годовой зарплаты. Аутсайдер — Республика Тыва: в среднем каждый взрослый должен банкам более миллиона рублей, и годовой зарплаты не хватает, чтобы рассчитаться с кредитными организациями. За последний год сумма долга в республике выросла на 205 тысяч.

Уровень закредитованности рассчитывали на основе данных Центробанка и Росстата.