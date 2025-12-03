В Челябинской области каждый пятый зимний перелом происходит из‑за гололеда

32% страховых событий в регионе приходится на период с декабря по февраль

В Челябинскую область пришла пусть пока что бесснежная, но все-таки настоящая календарная зима. Традиционно с декабря по февраль страховщики фиксируют по региону треть годовых обращений по полисам от несчастных случаев. Зима резко повышает риск оказаться в травмпункте. И главная причина сейчас — это гололед. О спросе и стоимости страховок сайт 1obl.ru пообщался с местными и федеральными компаниями.

«В среднем каждый пятый страховой случай зимой — это результат падения: переломы, вывихи, сотрясения», — подтверждает Игорь Курц, директор челябинского филиала «Росгосстраха».





Травмы поджидают не только на скользких тротуарах. Добавляют работы страховщикам горки, катки, а также ожоги от печей и горячих напитков. На дорогах наступает тот самый «день жестянщика» — количество аварий растет. Машинам угрожают и сосульки, падающие с крыш.

Что страхуют челябинцы к зиме?

Спрос на страховку от несчастных случаев зимой действительно растет. Однако наполнение страховых программ включает защиту от травм и не меняется в зависимости от сезона.

«В Челябинской области 32% страховых событий по таким полисам приходятся на зиму», — отмечают в компании «ВСК».

Любители зимнего спорта все же должны включать это в свою страховую программу. Перед горнолыжным сезоном на 20% чаще запрашивают расширение полиса для путешественников опцией «активный отдых». Без этого катание на лыжах или сноуборде в страховку не входит. Страховка, включающая занятия любительским или профессиональным спортом, обойдется немного дороже стандартной.





Помимо медицинской помощи за границей, челябинцы все чаще включают в полис страхование от отмены тура и потери багажа. Растет и спрос на страхование поездок по России.

Также южноуральцы страхуют дома и квартиры. По статистике, в период длинных новогодних каникул не обходится без страховых случаев.

«Обращаются из-за пожаров, из-за аварий систем отопления, включая их размораживание, разрыв котлов, труб и радиаторов и, как следствие, заливов помещения. Также нередки стихийные бедствия и противоправные действия третьих лиц. Бывают „пожарные“ взрывы петард в новогодние праздники», — комментирует Игорь Курц.

В многоквартирных домах причина 95% заявлений от клиентов — заливы и потопы.

Нужна ли особая «зимняя» страховка?

«Страхование от несчастных случаев — это универсальный продукт, который действует круглый год и покрывает риски вне зависимости от сезона. Например, отдельного полиса, который защищал бы только от падения на льду, не существует — этот риск уже включен в стандартное покрытие», — говорит управляющий директор «Ренессанс страхования» Артем Искра.

При этом эксперт предупреждает, что оформлять страховку на три месяца невыгодно. Потому что скидка будет небольшой, около 35% от годовой стоимости, что означает переплату.





Сколько это стоит?

Цена зависит от рисков и суммы покрытия. Годовой полис от несчастных случаев (без спорта) обойдется примерно в 3 500 рублей при страховой сумме в 300 000 рублей.

Если вы занимаетесь спортом, стоимость вырастет. Например, та же сумма для хоккея или единоборств будет стоить около 6 500 рублей в год. При травме выплата рассчитывается от страховой суммы. К примеру, перелом ноги может компенсироваться выплатой в 20% — это 60 000 рублей при сумме в 300 000 рублей.