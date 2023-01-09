В Челябинской области исполнение нацпроектов в 2022 году достигло 99 процентов

Губернатор Алексей Текслер назвал этот показатель лучшим за всю историю

В 2022 году кассовое исполнение нацпроектов в Челябинской области составило 99 процентов, а по семи программам федеральные средства освоены полностью. Об этом сообщил на аппаратном совещании с членами правительства губернатор Алексей Текслер.



«Хочу отметить позитивную динамику по кассовому исполнению. На 1 января исполнение нацпроектов составило 99 процентов. Это существенно выше прошлогоднего уровня, лучший результат исполнения нацпроектов в регионе за все время», — отметил Алексей Текслер.

Полностью выполнены задачи по семи национальным проектам. Это программы «Культура», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Туризм», «Производительность труда».

Алексей Текслер подчеркнул, что в 2023 году расслабляться тоже нельзя. Губернатор уже не раз в течение прошлого года подчеркивал, что для реализации любого проекта необходимо как можно раньше определиться с подрядчиками.

«На все стройки, ремонты, приобретение оборудования и прочее нужно заключить контракты в течение первого квартала. Для этого необходимо все госпрограммы актуализировать до 1 февраля текущего года. Контрактация позволит нам своевременно выполнить объемы этого года. Текущий 2023 год — важнейший с точки зрения достижения целей национального развития и исполнения национальных проектов», — подчеркнул Алексей Текслер.