В Челябинской области ищут подрядчика для строительства ледовой арены

Завершить работы необходимо до конца ноября 2026 года

Администрация Сосновского района объявила торги на строительство новой ледовой арены с искусственным льдом в селе Кременкуль. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение подрядных работ по строительству объекта „Крытый ледовый каток с искусственным льдом“ планируется в Сосновском районе, селе Кременкуль, по адресу ул. Ленина дом 12-В», — указано в техзадании.

Спортивный объект будет предназначен для соревнований, тренировок, также в новом двухэтажном здании планируется организовать сеансы массового катания. Площадь застройки составит порядка 5 тысяч квадратных метров. Начальная цена аукциона составляет 464,6 миллиона рублей. Заявки принимаются до 16 мая.

В документации указано, что ледовое поле планируется размером 30 на 60 метров, трибуны будут рассчитаны на 300 мест. Также на первом этаже здания оборудуют судейские, раздевалки, медпункт. Наружные и внутренние стены — кирпичные, перекрытия — железобетонные. Проектную документацию разработала компания ООО «Синай» (Челябинск).

«Гарантийный срок устранения дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на объекте и входящих в него конструктивных элементах, оборудовании, материалах с момента подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта составляет — 5 лет», — следует из документации.

Завершить работы подрядчику необходимо до 30 ноября 2026 года.