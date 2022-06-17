В Челябинской области ипотечная ставка для IT‑специалистов будет менее 5%

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко

В Челябинской области вводится дополнительная мера поддержки IT-отрасли в виде субсидирования процентной ставки по льготной ипотеке. Соответствующее соглашение губернатор Алексей Текслер подписал с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Для нас направление IT крайне важно, мы поддерживаем своих специалистов. Поэтому принято решение снизить за счет ресурсов региона процентную ставку по ипотеке для IT-специалистов», — сообщил Алексей Текслер.

Реализация программы планируется с привлечением ДОМ.РФ в качестве оператора, что позволит усилить господдержку IT-специалистов, проживающих в Челябинской области. Областной бюджет дополнительно субсидирует процентную ставку по ипотеке для программистов, что позволит улучшить жилищные условия большему числу людей.

«Мы начинаем развивать с регионом совместную реализацию ипотеки для IT-специалистов. Рассчитываем за ближайшие два с половиной года выдать до 50 тысяч кредитов специалистам IT-отрасли. Челябинская область — один из первых регионов, который принял решение к федеральной программе, к тем 5%, которые в ней заложены, вложиться и поддержать своих работников IT-системы на территории региона. Кредит до 18 миллионов рублей в Челябинской области может взять любой специалист под 5%. Мы сегодня подписали соглашение, что область к этим 5% добавит свои ресурсы, и для IT-специалистов на территории области эта ипотека будет намного дешевле», — прокомментировал Виталий Мутко.

Техническая реализация программы планируется на базе Единой информационной системы жилищного строительства. ДОМ.РФ как оператор программы Челябинской области обеспечит равные условия для банков-участников, что позволит повысить уровень конкуренции и улучшить условия кредитования.