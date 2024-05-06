В Челябинской области индекс промышленного производства вырос на 2%

Регион лидирует по темпам роста в УрФО

В Челябинской области индекс промышленного производства по итогам первого квартала 2024 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

Наибольшую динамику роста показали в январе-марте водоснабжение и водоотведение (+10,9%), а также обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (+2,8%).

Отметим, что темпы прироста объемов промышленного производства в Челябинской области (+2%) выше средних темпов по УрФО (+1,4%).





«Последние два года фиксируем резкое увеличение объемов производства. Это связано и с оборонной тематикой, и с тем, что мы одни из лидеров импортозамещения, и наша промышленность активно работает», — ранее отмечал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По итогам первого квартала в стране 74 субъекта РФ имеют рост промышленного производства. В 11 российских регионах наблюдается снижение данного показателя.