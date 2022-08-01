В Челябинской области готовят варенье на зиму из шишек и сирени

Выясняем, как сэкономить на домашней консервации

У челябинских домохозяек начался сезон домашних заготовок. Среди них много желающих попробовать необычные рецепты, которые прославили наш регион на всю страну. Предлагаем приготовить уральское варенье из еловых шишек и другие лесные лакомства, представленные в этом году на всероссийском фестивале «Вкусы России». ИА «Первое областное» выяснило, какие виды домашней консервации смогут удивить гостей и вкусом, и ценой.

Вместо ягод — шишки

Трендом этого года на Южном Урале стало варенье из сосновых шишек, представленное индивидуальным предпринимателем Марией Юздовой на всероссийском фестивале «Вкусы России».

«Варенье из шишек очень популярно в Челябинской области, особенно в Миассе, где таким десертом уже не удивишь. Многие собирают сосновые шишки и варят сами. На самом деле шишечное варенье — изобретение не новое. Растертые в меду молодые сосновые побеги и шишки использовались для лечения кашля еще до революции 1917 года. Сейчас это продукт „три в одном“: оригинальный десерт, сувенир и полезное лакомство»,

— говорит Мария Юздова.

По ее словам, шишки с сосен собирают весной или в начале лета. Они должны быть небольшие, примерно 1—2 сантиметра. Рецептов варенья на основе шишек много, выбор зависит от вкусовых предпочтений конкретного человека. Один из самых полезных рецептов — на меду, но такое лакомство стоит хранить только в холодильнике.

«Я варю варенье традиционным открытым способом в тазах с толстым дном. Чередую бережный прогрев с длительным выстраиванием. Микроволновки и автоклавы не использую. На одну партию варенья обычно уходит около недели. Наши шишки мягкие, нежные, хорошо жуются, а сироп чистый и на вкус похож на клубничный. Можно готовить быстрее, но тогда и результат будет иной», — делится секретами приготовления она.

Гурманам придется по вкусу варенье из клубники в шампанском или новинка этого сезона — лакомство из цветков сирени, болгарского перца и лука. В сладкие «закрутки» вовсе не обязательно добавлять сахар, стоимость которого в марте — апреле доходила до 100 рублей за килограмм в рознице из-за ажиотажного покупательского спроса. Сегодня цена сахара снижается: по данным мониторинга регионального Минсельхоза, розничные цены в июле снизились на 12,7% — до 67,45 рубля за килограмм.

«Можно экономить на сахаре, добавляя при варке пектин. Он сокращает порцию сахара порой вдвое. Варенье получится красивым, плотным и полезным. И вкус будет отличный. Правда, хранить лучше в холодильнике или погребе», — советует Мария Юздова.

Если домашняя консервация не ваше хобби, то необычные лакомства можно и купить. За баночку 250 мл шишечного варенья придется заплатить около 300 рублей.

«Мы сотрудничаем с фермерскими магазинами, сувенирными лавками и бутиками чая и кофе. Выход в большие сети всегда вопрос рентабельности и объемов производства. Наш продукт производится вручную, это не конвейерное производство, мы не добавляем загустители, сахарозаменители, консерванты, не подкрашиваем варенье. Оно не может стоить очень дешево, поэтому в массмаркете появится вряд ли, а на маркетплейсах — обязательно», — уточнила предприниматель.

В этом году средние цены на местные ягоды на 5—10% выше, чем в прошлом. В рознице вишня стоит от 100 руб/кг, малина — от 200 руб/кг, крыжовник — 250 руб/кг, смородина — 250 руб/кг, жимолость — 400 руб/кг. Одна из самых дорогих ягод — лесная земляника, стоимость которой достигает 500 руб/кг.

Вкусные соленья

Начинать заготовки можно уже сейчас: стоимость сезонных овощей снижается из-за роста поставок из стран Средней Азии и начала сбора местного урожая. По данным КСП области, стоимость белокочанной капусты снизилась в рознице на 32% — до 44,3 рубля за килограмм, помидоров на 30,7% — до 121,5 руб/кг. Также подешевели огурцы на 21,9% — до 84,5 руб/кг и свекла столовая на 16,2% — до 52 руб/кг.

«Капуста сегодня на полках на любой вкус и цвет, но для заготовок нужны специальные засолочные сорта, к примеру сорт „Слава“, когда-то очень популярный в советское время. Засолочная капуста вырастает весом до 20 килограммов, в рознице можно купить вилок потребительских сортов весом не более 5—6 килограммов», — говорит руководитель КФХ «Петровские соленья» Антон Козлов (участник фестиваля «Вкусы России»).

По его словам, чтобы получить вкусную квашеную капусту, нужно соблюдать температурный режим — 21—23 градуса по Цельсию, при такой температуре нужно выдерживать капусту под гнетом на протяжении 4—5 суток.

«Классический рецепт включает в себя капусту, морковь и соль. Но мы предлагаем попробовать квашеную капусту с изюмом, яблоком, болгарским перцем, перцем чили. В этом году попробуем добавлять корнеплоды. Но мы на производстве закладываем в бочки капусту, что придает ей особый вкус и качество», — считает он.

Ранние сорта капусты, которые сегодня представлены на полках магазинов, не совсем подходят для засолки, потому что имеют более мягкий лист и много зеленого пигмента в составе, иногда может горчить.

Секрет успешной засолки грибов — в специях, считает предприниматель Александр Соболев.

«Всех нюансов говорить не буду, но обычно добавляют для вкуса листья смородины, зелень, перезревшие зонтики укропа, перец, чеснок, в старинных рецептах кладут листья или корень хрена. Спрос на готовые соленья очень большой, работаем по предзаказу», — говорит он.

Если самостоятельно засолить грузди, собранные собственноручно в лесу, то затраты на трехлитровую баночку груздей не превысят 100 рублей, если же покупать готовые соленья, то придется заплатить от 2 тыс. рублей и больше.