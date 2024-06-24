В Челябинской области годовая инфляция снизилась до 7,2%

Среди причин — замедление роста цен на топливо

Годовая инфляция в Челябинской области в мае снизилась до 7,2% после 7,5% в апреле. Замедление роста цен в основном связано с расширением предложения отдельных видов услуг, сообщили в челябинском отделении Банка России.

«Цены на продовольственные товары в целом выросли. Так, в мае ускорился годовой рост цен на помидоры и огурцы, а картофель стал стоить дороже, чем год назад. Одна из причин — сокращение объема поставок нового урожая овощей, в том числе из-за рубежа», — говорится в исследовании Банка России.

У производителей и переработчиков молока увеличились затраты на оплату труда, оборудование, технику, упаковочные материалы и логистику. В результате молочная продукция в мае подорожала сильнее, чем в предыдущем месяце.

На непродовольственные товары цены в годовом сопоставлении росли медленнее. Основной вклад в замедление внесла динамика стоимости моторного топлива.

В сфере услуг годовой рост цен также замедлился. Год назад на туристическом рынке наблюдалось восстановление спроса на отдых внутри страны, при этом количество доступных авиарейсов было ограничено.

В мае этого года при сохранении спроса полетные программы стали шире. В результате замедлился рост цен на авиаперелеты и отдых на Черном море.