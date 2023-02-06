В Челябинской области главной сферой экономики в условиях санкций останется металлургия

Такое мнение высказали южноуральцы в соответствующем опросе

Металлургия в ближайший десяток лет останется главной сферой экономики нашего региона. Так считает большинство жителей Челябинской области, говорится в результатах исследования регионального Центра общественного мониторинга и проектов. Социологи опросили тысячу человек из 15 территорий области. Выбрать можно было несколько вариантов, поэтому специалисты составили топ самых часто выбираемых ответов.

За металлургию отдали свой голос 60,4% от общего числа опрошенных, а значимой точкой роста, расположившейся на втором месте, стала социальная сфера (35,4% респондентов). Строительство замыкает тройку самых популярных ответов на вопрос о главной сфере экономики Челябинской области в ближайшее десятилетие (34,6% опрошенных). Далее следуют машиностроение и производство продуктов питания (33,1% и 32,5% соответственно).

Менее перспективными экономическими направлениями для нашего региона, по мнению южноуральцев, являются топливно-энергетический комплекс (17,3%), торговля (14,6%), а на последнем месте оказалась сфера услуг (10,8%). Выбирать социальную сферу больше всего предпочитали женщины от 50 до 64 лет, а также старше 65 лет. Молодые мужчины от 18 до 34 лет на первое место ставили машиностроение. Девушки и женщины 35—49 лет активно выбирали торговлю.

«Больше всех, что, в принципе, неудивительно, за металлургию высказываются в закрытых городах и Магнитогорске (80,8% и 71,4% соответственно). Жители сельских территорий так отвечали гораздо реже (59,1%). Машиностроение лидирует также в ЗАТО (61,5%)», — говорится в результатах исследования от АНО «ЦОМ».

Что касается челябинцев, то они, как жители мегаполиса, чаще других южноуральцев выбирали приоритетом в региональной экономике сферу услуг. До этого жители области отмечали, что они не опасаются дефицита товаров из-за ухода западных компаний.

Кстати, в минувшую пятницу Челябинск посетил вице-премьер РФ Денис Мантуров. После визита на предприятия, работающие на «оборонку», губернатор Алексей Текслер заявил, что регион профинансировал развитие промышленности, а начиная с августа наблюдается рост индекса промпроизводства, несмотря на непростые события 2022 года.

