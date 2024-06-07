В Челябинской области ГК «Таврос» построит новый комбикормовый завод

Правительство региона заключило соглашение с инвестором из Башкортостана

В Челябинской области ГК «Таврос» (Республика Башкортостан) построит новый комбикормовый завод, а также реконструирует свиноводческий комплекс. Общий объем инвестиций в реализацию проекта на Южном Урале составит 2,7 миллиарда рублей.

Соглашение о реализации инвестпроекта заключено между правительством Челябинской области и ООО «Управляющая компания „Таврос“», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





Подписи в документе поставили губернатор Алексей Текслер и собственник УК «Таврос» Рустем Миргалимов.

«Челябинская область — агропромышленный регион. Очень важно сохранять лидерство в этом направлении. Сотрудничество, которое мы сейчас обсудим, для нас является приоритетом, потому что вопросы продовольственной безопасности, вопросы развития компетенций, традиционных для нашего региона, являются важнейшими для правительства Челябинской области. Спасибо за взаимодействие, уверен, что тот импульс, который сегодня мы с вами дали, положительно повлияет на дальнейшее сотрудничество», — отметил Алексей Текслер.





Инвестпроект предусматривает строительство в Челябинской области комбикормового завода и реконструкции свиноводческого комплекса. Объем инвестиций составит 2,7 миллиарда рублей. Уже к 2025 году производство свинины на обновленном «Родниковском свинокомплексе» составит порядка 25 тысяч тонн в живом весе (в 2023 году — 17,7 тысячи тонн).

«ГК „Таврос“ сегодня является крупнейшим агрохолдингом в соседнем с Челябинской областью регионе — Республике Башкортостан. Одним из наших ключевых направлений деятельности является производство и переработка свинины, и мы действительно обладаем глубокой экспертизой в данном сегменте. Уверен, что благодаря нашему опыту, инновационному подходу и использованию передовых технологий племенного животноводства мы в ближайшей перспективе сможем реализовать производственный потенциал в таком перспективном регионе, как Челябинская область», — уточнил Рустем Миргалимов.