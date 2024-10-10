В Челябинской области газифицирован завод стальных шаровых кранов

Задвижку открыли в рамках Петербургского международного газового форума

Сегодня, 10 октября, в рамках Петербургского международного газового форума — 2024 в режиме телемоста состоялась торжественная церемония запуска новых объектов газоснабжения в 25 регионах. В Челябинской области к голубому топливу подключен завод стальных шаровых кранов «АЛСО», продукция которого замещает импортные аналоги. Об этом сообщает пресс-служба АО «Челябинскрегионгаз».

В мероприятии в режиме телемоста приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.





В рамках мероприятия в Челябинской области специалисты АО «Челябинскгоргаз» подключили к сетевому газу котельную завода «АЛСО».

Предприятие специализируется на выпуске стальных шаровых кранов и отводов к ним. Является полностью импортозамещенным производством.









Для газификации объекта произведена врезка в существующий газопровод среднего давления. Газовое оборудование используют для отопления более 3 тысяч квадратных метров производственных помещений и административно-бытового комплекса, а также для установки системы приточно-вытяжной вентиляции.

«Мы благодарим АО „Челябинскгоргаз“ за подключение нового производственного объекта в короткий срок. Теперь сотрудники нашего завода смогут работать в более комфортных условиях и выпускать качественную российскую продукцию», — сказал директор ООО «АЛСО» Денис Рысенко.