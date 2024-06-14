В Челябинской области формируют комплексный подход к инновациям

В центре «Мой бизнес» появится новая услуга для предпринимателей

Для высокотехнологичных компаний региона появилась услуга комплексного сопровождения инновационных проектов. Программа реализуется при содействии регионального Минэкономразвития, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства Челябинской области, осуществляющие производство инновационной продукции, разработку программного обеспечения, научные исследования и разработки. Срок работы компании на рынке — не менее 2 лет.

Услуга включает в себя внесение заявленного проекта в Реестр инновационных проектов, разработку Индивидуальной карты сопровождения, содействие при реализации комплекса мер, включающего в себя оказание финансовой, имущественной, информационной, консалтинговой и иной поддержки субъекту МСП.

Одним из инструментов в комплексе мер может стать заем по 1% до 20 миллионов рублей на реализацию инновационного проекта. Услугу оказывает Совет по инновационному развитию высокотехнологичных предприятий Челябинской области, действующий на базе центра «Мой бизнес».

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».