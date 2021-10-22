В Челябинской области до конца октября утвердят стандарт работы с инвесторами

Губернатор Алексей Текслер подпишет инвестиционную декларацию региона

В Челябинской области на финишную прямую выходит процесс подготовки инвестиционной декларации региона. Планируется, что губернатор Алексей Текслер подпишет документ до 30 октября. Об этом на рабочем совещании в Законодательном собрании области сообщила министр экономического развития Наталья Лугачева. Планируется, что в декларации будут прописаны обязательства правительства региона перед инвесторами. Они будут неизменными и позволят предпринимателям быть уверенными в будущем бизнеса.

Инвестиционная декларация является одной из составляющих инвестиционного стандарта. В документе будет представлен перечень целей экономического развития региона, инвестиционные обязательства, описание инвестиционной команды и мер поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы. Все эти положения дают инициаторам проектов понимание об особенностях территории, оказывают влияние на принятие решения о локализации бизнеса на ней.

«При принятии решения о запуске производства в том или ином регионе или о расширении уже действующего бизнеса инвестор в первую очередь оценивает все преимущества и риски территории и выбирает наиболее комфортные условия. А инвестдекларация — это своеобразная имиджевая карточка области, которая вместе с остальными составляющими инвестстандарта будет источником необходимых инвестору знаний, своеобразным индикатором инвестпривлекательности области и путеводителем по мерам поддержки», — отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Первый вице-спикер областного Заксобрания Александр Лазарев поддержал позицию областного министерства экономического развития. Он отметил, что инвестдекларация позволит упростить работу инвесторов в территориях и создаст благоприятные условия для привлечения вложений в экономику Челябинской области.

«Конечно, если этот документ зарекомендует себя достаточно хорошо, он будет транслироваться на всю Российскую Федерацию, упростит работу предпринимательскому сообществу и привлечет дополнительные средства в развитие всей страны», — подчеркнул Александр Лазарев.

Во время обсуждения проекта инвестиционной декларации депутаты предложили расширить инвестиционную команду региона, включив в нее и представителей Минтарифов области, так как зачастую вопросы инвесторов затрагивают сферу его ведения.

В ближайшее время, после рассмотрения представителями деловых объединений и внесения поступивших предложений, декларация будет направлена на утверждение главе региона.

Челябинская область включилась в работу по разработке и внедрению инвестиционного стандарта в 2021 году, войдя в число 11 пилотных регионов страны наряду с Москвой, Московской, Тульской, Ярославской, Сахалинской, Воронежской, Нижегородской и Новгородской областями, а также Мордовией и Татарстаном. Это новый механизм, которым подразумевается, что в каждом регионе будут внедрены четкие, унифицированные и публичные правила работы всех участников инвестиционного процесса — инвесторов, госорганов и ресурсоснабжающих организаций. Эти правила нельзя будет изменить в одностороннем порядке.