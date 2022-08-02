В Челябинской области до конца 2022 года запустят сеть магазинов низких цен «Чижик»

Вместо витрин в торговых точках используют паллеты

В Челябинской области до конца 2022 года откроются магазины «Чижик» в формате «жесткий дискаунтер». Супердешевые торговые точки запустят в Челябинске, Копейске, Троицке и Кунашаке. Компания X5 Group, известная по сетям «Пятерочка» и «Перекресток», объявила об ускорении развития сети: более 400 магазинов откроют в третьем квартале в 11 регионах. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» узнали адреса, по которым планируют открыть «Чижик».

Магазины формата «жесткий дискаунтер» подразумевают максимальное сокращение издержек для формирования конечной цены. Вместо витрин здесь используют паллеты, предлагают маленький выбор товаров и почти нет продавцов. Чаще всего точки открывают на окраине города.

По данным BFM74, в Челябинске первоначально планируется открыть пять магазинов — на улицах Чичерина, 38в, Молодогвардейцев, 33б, Российская, 251 и 63, Зальцмана, 23. В Копейске «Чижик» появится на проспекте Славы, 4, в Кунашаке — на улице Ленина, 78, в Троицке —на улице Гагарина, 16в.

«К концу года сеть магазинов „Чижик“ будет присутствовать в 11 регионах и насчитывать до 500 „жестких дискаунтеров“», — отмечается в сообщении компании X5 Group.

«Чижик» появился в октябре 2020 года. В 2021-м открылось 72 магазина в разных городах России. Сейчас сеть насчитает 150 филиалов в Москве и Московской области, а также в Башкирии, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях. Кроме того, в Уфе и Воронежской области работают собственные распределительные центры торговой сети.