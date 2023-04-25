В Челябинской области дешевеют стройматериалы

Доля каркасных домов в регионе стала расти

В Челябинской области в первом квартале этого года снизились цены на стройматериалы. Это оживило частные стройки раньше сезонных сроков. По данным ЕМИСС, в марте 2023 года кубометр досок можно было приобрести за 16,3 тыс. рублей, что на 22,6% ниже цены аналогичного периода прошлого года.

«По итогам первого квартала 2023 года мы наблюдаем, что цены на стройматериалы, которые широко применяются в жилищном строительстве, стабилизировались. По некоторым позициям стоимость даже снизилась к началу строительного сезона, что в принципе не характерно для рынка в высокий сезон продаж. Трендом этого года также стало сокращение доли импортных отделочных материалов — кафеля, напольных покрытий, оргстекла», — отмечает руководитель Союза предприятий стройиндустрии Челябинской области Алексей Салтыков.

В марте стоимость доски обрезной снизилась на 22,6% — до 16,3 тыс. рублей за кубометр, плиты древесно-стружечные подешевели на 35,7% — до 303 рублей за метр квадратный. В некоторых розничных точках продаж Челябинска участники рынка отмечают рост цен на дерево и материалы из него на 3—4%, но не более уровня инфляции.

Цены на еврошифер практически не изменились с марта 2022 года и составляют 4,5 тыс. рублей за квадратный метр, кирпич красный можно приобрести за 22,8 тыс. рублей (от 1 тыс. штук), краски масляные, эмали продаются в среднем за 358 рублей за литр, ламинат — 1 тыс. рублей за квадратный метр, линолеум — 699 рублей за квадратный метр. В пределах инфляции выросла стоимость оконного стекла — до 887,1 рубля за метр квадратный, цемента — до 469,6 рубля за метр квадратный, следует из отчетности ЕМИСС.

Подробнее о стоимости строительных ресурсов и темпах индивидуального жилищного строительства в регионе — в материале Bfm74.ru.