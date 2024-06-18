В Челябинской области число вакансий для строителей выросло на 26%

Отрасль вошла в топ‑5 с наибольшим спросом на специалистов

В Челябинской области в мае открыто более 6,3 тысячи вакансий для специалистов в строительной сфере. Это на 26% больше по сравнению с началом года, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Серьезнее всего в мае проявилась потребность в разнорабочих: количество таких вакансий с начала года увеличилось в 2,6 раза. На 67% выросло число предложений о работе для архитекторов и на 43% — для геодезистов.

При этом в абсолютных числах среди всех строительных вакансий в лидерах разнорабочие (доля от числа всех вакансий из сферы «Строительство, недвижимость» составляет 21%), слесари, сантехники (10%) и инженеры-конструкторы (6%).

Средняя предлагаемая зарплата в строительной сфере в мае составила 76 500 рублей, увеличившись с начала года на 18%, а год к году — на 41%.

«Строительная сфера в Челябинской области вошла в топ-5 профобластей с наиболее высоким спросом на специалистов за последний месяц: доля таких вакансий составляет 17% от числа всех опубликованных в мае. И как ответ на сложную ситуацию на рынке труда, зарплатная гонка продолжается: ощутимее всего с начала года выросла медианная предлагаемая зарплата у машинистов — на 38%, и в мае этим специалистам готовы были предлагать 134 200 рублей. На втором месте — разнорабочие, чья предлагаемая зарплата увеличилась на 34%, составив 80 300 рублей. Третье место заняли инженеры по эксплуатации. Зарплатное предложение этих специалистов — 80 000 рублей, что на 33% больше, чем было в начале года», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

В топ-3 по уровню предлагаемых зарплат в строительной сфере вошли машинисты (134 200 рублей), руководители строительного проекта (130 000 рублей) и сварщики (124 000 рублей).