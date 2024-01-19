В Челябинской области число самозанятых превысило 190 тысяч человек

Людей привлекает получение низкой налоговой ставки

В Челябинской области число самозанятых в декабре 2023 года достигло 191,9 тысячи человек, что на 62 тысячи человек больше, чем в аналогичный период 2022 года, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

«Количество жителей, предпочитающих зарегистрированную самозанятость, с каждым годом увеличивается: в 2021 году — на 46 тысяч человек, в 2022-м — на 55,6 тысячи человек, в 2023-м — на 62 тысячи человек. Рост числа самозанятых благоприятно сказался и на уровне безработицы в регионе, удерживающем минимальные показатели в 2022 и 2023 году», — уточнили в КСП.

В Уральском федеральном округе Челябинская область по итогам 2023 года занимает второе место по количеству зарегистрированных самозанятых. Всего в УрФО специальный налоговый режим оформили 692,2 тысячи человек, в Свердловской области — 264,7 тысячи человек, в Челябинской области — 191,9 тысячи человек.





Оформить статус самозанятого можно в личном кабинете на сайте налоговой службы, портале «Госуслуги» и в приложении «Мой налог» без похода в налоговую службу и уплаты госпошлины.

Налог на профессиональный доход, который применяют самозанятые граждане, имеет низкие налоговые ставки: при реализации товаров и услуг физическим лицам ставка будет в размере 4% от выручки, а если контрагент — юридическое лицо — 6%. Также у самозанятых отсутствует обязанность по уплате взносов в Пенсионный фонд, подаче деклараций, исчислению налоговых обязательств.

Самозанятый должен лишь передавать сведения через приложение «Мой налог» о каждом факте и размере выручки. Налоговый орган сам рассчитает сумму налога и вышлет квитанцию на уплату. Также не требуется использование кассового аппарата. Чек можно формировать прямо в приложении «Мой налог».