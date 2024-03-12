В Челябинской области число фальшивых купюр снизилось почти вдвое в 2023 году

Чаще всего подделывали банкноты номиналом пять тысяч рублей

В 2023 году в Челябинской области обнаружили 132 поддельные купюры на сумму 470 тысяч рублей. Это в 1,7 раза меньше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

«Чаще всего мошенники имитировали банкноты номиналом 5000 рублей — таких подделок выявили 84. Из оборота также были изъяты шесть фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей и 36 поддельных тысячерублевых купюр. Кроме того, обнаружены подделки некрупного номинала — три пятисотрублевые банкноты, две купюры номиналом 50 рублей и одна — 100 рублей»,— рассказали в банке.

Также южноуральцы подделывали доллары, евро и юани — всего было изъято 11 фальшивых банкнот.

В банке напомнили о том, что на каждой купюре есть признаки подлинности, которые видны без специальных устройств и приборов. В их числе — водяные знаки и защитная нить. При наклоне можно увидеть скрытые символы «РР» или знак рубля. А на ощупь можно обнаружить выпуклую надпись «Билет Банка России».