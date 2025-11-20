В Челябинской области будут внедрять беспилотную технику в горнодобычу

Уже определена пилотная площадка для работы в этой сфере

Челябинская область делает ставку на развитие беспилотных и роботизированных технологий в промышленности. Пилотной площадкой для их внедрения в горнодобывающей отрасли выступит завод «Кемма», на карьерах которого планируется испытать и начать использовать такие машины. Этот вопрос обсудили на заседании комитетов Союза предпринимателей и промышленников Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам главы Минпрома Челябинской области Михаила Кнауба, в регионе уже есть компетенции и производители такой техники, но они вынуждены продвигать свои продукты самостоятельно, без широкой практики применения.





Как отметил министр, развитие этого направления способно дать мультипликативный эффект для всей региональной экономики. Производители дорожно-строительной и грузовой техники, начавшие экспериментировать с беспилотниками, будут привлекать к кооперации другие предприятия для производства датчиков и разработки программного обеспечения.

Одним из главных препятствий для внедрения, наряду с нехваткой интеграторов и компетенций, является отсутствие нормативно-правовой базы.

«Роботизированные комплексы — это перспективная рыночная ниша, но для ее развития необходимо создать нормативно-правовую базу и наладить серийное производство. Уверен, что в ближайшее время этот сегмент будет занят», — отметил Михаил Кнауб.

Важным звеном в процессе внедрения беспилотных транспортных средств в промышленность выступают интеграторы, которые обеспечивают машины «мозгами» — комплексными программно-аппаратными решениями.

«На данный момент темы роботизации, беспилотных решений и ИИ выглядят больше как хайп, нежели эффективные для всех инструменты повышения эффективности производственных процессов», — отметил председатель комитета по цифровизации, развитию информационных технологий и связи СПП Евгений Макагонов.

Он пояснил, что для решения бизнес-задач промышленных предприятий через внедрение цифровых и роботизированных решений необходим комплексный подход к трансформации технологических процессов и здесь главным секретом успеха являются доверенные интеграторы, которые имеют все необходимые компетенции и являются стратегическими партнерами в направлении цифровой трансформации.

Завод «Кемма» прошел глубинную модернизацию еще в 2014 году. Местное производство автоматизировано, теперь оно готово к новому шагу — внедрению цифровых технологий.

«Система мониторинга состояния оборудования и прогнозирования его поломок - начало. Цель этого этапа - снижение простоев и эффективность планово-предупредительных ремонтов. Итоговой целью цифровой модернизации видим возможность машинного моделирования процессов завода»», — говорит гендиректор завода «Кемма» Иван Горнов.







Также на заседании затронули тему уплаты налогов предприятиями горнодобывающей отрасли.

«Мне поступил ряд обращений по вопросам налогов. В ближайшее время мы проведем научно-консультативный совет с привлечением представителей налоговой службы, депутатов Госдумы и специалистов по налогам», – сообщил исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров.



