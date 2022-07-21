В Челябинской области будут производить до 100 тонн форели в год

Это станет возможно за счет запуска нового предприятия аквакультуры замкнутого цикла

В Челябинской области рыбозавод «Балык» в этом году откроет новое предприятие аквакультуры замкнутого типа. На нем будут производить до 100 тонн форели в год.



«Сегодня делается ставка на использование современных технологий — современные садковые линии, рыбоводческие фермы и цеха с использованием установок замкнутого водоснабжения. К важнейшим преимуществам индустриальных рыбоводных систем относится более быстрое по сравнению с другими видами аквакультуры получение продукции, высокая степень управляемости. Также актуальное значение имеет фактор независимости таких систем от климата. Появляется возможность выращивания новых видов рыб, которые не обитают в естественных водоемах региона», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

В Челябинской области из-за засухи снижается уровень воды в водоемах. Это влияет на развитие пастбищного рыбоводства. В этом году объем вылова рыбы может составить 3,8 тыс. тонн, а в следующем — 4,1 тыс. тонн.

Вместе с тем на предприятиях аквакультуры производство рыбы не зависит от климата. Как сообщил директор ООО «Рыбозавод Балык» Фархад Нигаматьянов, сейчас завершается ремонт первого цеха в советском рыбопитомнике на озере Калды. Зарыбление планируют в августе, а после будут восстанавливать второй цех.

Руководитель завода уточнил, что предприятие будет работать по системе устройств замкнутого водообмена. В бассейнах второго цеха будет циркулировать озерная вода.

По данным на июнь этого года, на реализацию инвестпроекта направили 10 млн рублей. В первом цехе будут выращивать от 25 до 40 тонн рыбы. Второй цех позволит увеличить производство форели до 100 тонн.