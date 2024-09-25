В Челябинской области будущих аграриев обучают управлению БПЛА

Беспилотники повышают эффективность сельскохозяйственных работ

В Аргаяше учат операторов беспилотных летательных аппаратов, поскольку сельское хозяйство сегодня остро нуждается не только в агрономах, ветеринарах и техниках: популярность приобретают ультрамодные профессии АПК. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В учебном заведении уже оборудованы лаборатории и мастерские, где готовят специалистов «завтрашнего дня». О формировании учебной материальной базы колледжа рассказала заместитель директора по учебно-методической работе Раиля Камалова.

«В 2019 году мы участвовали в федеральном проекте „Молодые профессионалы“, выиграли конкурс, получили субсидию и в 2020 году открыли пять больших мастерских: геномной инженерии, сельскохозяйственных биотехнологий, сити-фермерства, ветеринарии и эксплуатации сельскохозяйственных машин», — рассказала заместитель директора по учебно-методической работе Раиля Камалова.

По ее словам, мастерские оснащены оборудованием, сделан ремонт, выполнено брендирование. Студенты, благодаря появлению мастерской, теперь не боятся оборудования, получают навыки презентации, знают, как определить ошибку.







«В декабре 2023 года мы участвовали в конкурсе на участие в национальном проекте „Беспилотные авиационные системы“ и в числе 30 колледжей по всей Российской Федерации вошли в качестве пилотного региона в этот проект», — уточнила заместитель директора по учебной работе Екатерина Валеева.

Срок обучения управлению БПЛА составляет 3 года 9 месяцев. Колледж оснастил учебные помещения интерактивными панелями, рабочими столами. Проведены закупки и самих беспилотников вертолетного, самолетного, мультироторного типа. Они поступили в учебное заведение, и сейчас осуществляется их сборка.





Центр включает аудитории для теоретических и практических занятий и основную полетную зону на открытом пространстве. Будут оснащены ремонтные станции с 3Д-принтером, малой полетной зоной, где будет специальное оборудование и студенты будут отрабатывать первоначальные навыки управления беспилотниками в закрытом кубе, до того, как начнут отрабатывать эти навыки на открытом пространстве.

Сегодня практически каждый фермер на своих полях может использовать небольшие беспилотные летательные аппараты для обработки полей или оценки состояния растений, например, в каких-то труднодоступных местах. Чтобы обучить студентов новой специальности, обучение прошли и преподаватели.

«Мы проходили подготовку в Центре высоких технологий в Екатеринбурге по федеральной программе „Кадры для беспилотных авиационных систем“», — рассказала заведующая информационным центром Валентина Бухтоярова.

Преподавателей обучили не только основам эксплуатации БПЛА, но и их сборке и даже пайке. Подробнее — в программе «Хлеба и зрелищ», которая выйдет в эфир ОТВ 29 сентября.