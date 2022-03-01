В Челябинской области банки увеличили выдачу наличных из-за роста спроса

Банк России полностью обеспечивает наличие денег для загрузки в банкоматы

Вчера Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, в связи с этим поток клиентов в местные отделения банков увеличился. В целом число обращений за снятием наличных средств в банки поэтапно нарастало после признания Россией независимости ЛНР и ДНР. В связи с этим в территориальных отделениях кредитных организаций увеличили объем загрузки банкоматов в два раза.

«В последние дни спрос на наличные деньги вырос. Ситуация постоянно мониторится: проблем с наличными в банках Челябинской области нет. Банк России непрерывно предоставляет наличные денежные средства банкам для загрузки в банкоматы. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, пополнение банкоматов продолжалось и в минувшие выходные дни. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций», — сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

На 1 января 2022 года в Челябинской области функционирует 5 тысяч 162 банкомата. Более 60% (3 тысячи 168 устройств) обеспечивает выдачу наличных денег. В пресс-службе челябинского отделения Банка России уточнили, что за год количество банкоматов в регионе увеличилось на 1%.

«Мы работаем как обычно — проводим все операции. Для клиентов, которые приходят снять деньги, доступны и наличные рубли в банкоматах, и возможность снять валюту с помощью сотрудника. В целом количество клиентов по сравнению с другими днями выросло, но никакой паники мы не видим — для нее нет повода. Мы работаем и обслуживаем клиентов в привычном режиме», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В территориальном офисе Росбанка работа также продолжается в штатном режиме, жалоб со стороны клиентов на снятие наличных в банкоматах не поступало.

«Ситуация с наличными стабильная. Мы не получаем жалоб на снятие наличных в банкоматах. Росбанк регулярно пополняет банкоматы и для удобства клиентов временно увеличил объем их загрузки в Челябинске в два раза. Бывают ситуации, когда утром после выходного дня тот или иной банкомат может оказаться пустым, поэтому требуется некоторое время, обычно до полудня, для его пополнения», — сообщил ИА «Первое областное» директор территориального офиса Росбанка в Челябинске Сергей Арещенко.

В настоящее время в Челябинской области работает 21 банкомат Росбанка. Все банкоматы доступны 24/7, за исключением тех, которые расположены в ТЦ или ТРК и работают по графику этих учреждений.

«Мы рассматриваем возможность увеличения количества собственных банкоматов на территории крупных компаний-клиентов. Отмечу, что владельцы карт Росбанка могут снимать наличные в рублях в банкоматах банков-партнеров Росбанка на тех же условиях, что и в наших собственных банкоматах. Зарплатные клиенты могут снимать денежные средства в любом банкомате любого банка без комиссии», — говорит Сергей Арещенко.

В качестве альтернативы возможно снятие денежных средств через кассу отделения Росбанка. Всего на территории Челябинска и Кургана работает шесть отделений банка.

«Сегодня была очередь перед банкоматом, поэтому сразу прошел в клиентское отделение, выбил талон на снятие наличных средств со счета, почти сразу пригласили в свободное окошко. Никаких лимитов по снятию суммы мне не озвучивали, выдали деньги в полном объеме», — говорит клиент одного из челябинских банков Максим Ваганов.

По словам гендиректора ООО «ПрофКапиталСервис» (финансовый консалтинг) Сергея Колобова, ажиотаж вокруг снятия наличных средств на данный момент абсолютно не оправдан, поскольку у коммерческих банков нет проблем с наличными рублями и не будет. Более того, абсолютно все банки, которые принимают вклады, являются участниками государственной системы страхования вкладов и имеют действующие договоры с федеральным Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

«Проблема в том, что, выводя раньше положенного срока средства с накопительных счетов, люди теряют свои доходы, поскольку капитализация по вкладу не будет начислена. Вчера в известной соцсети, которая уже кое-как работает в России, велась мощная информационная атака под видом рекламного сообщения: в ней россиян призывали быстро снимать деньги. Считаю, это атака на финансовую систему страны, цель которой — создание паники среди клиентов банков, но ничего общего с реальным положением дел такие призывы не имеют», — говорит Сергей Колобов.

Эксперт прогнозирует следующее развитие ситуации: спустя определенное время, когда острота момента поутихнет, наличные средства снова вернутся в те же самые банки. По его словам, не нужно обладать особой финансовой грамотностью, чтобы понимать, что хранить наличные дома в условиях растущей инфляции — значит обесценивать их. Лучше не совершать ошибки в управлении личными финансами и не поддаваться панике, говорит он.