В Челябинской области ажиотажный спрос на туры с осенним кешбэком

Отдыхающие смогут вернуть до 20% затрат на путевку

Туроператоры Челябинской области отмечают аномально высокий спрос на отдых на российских курортах в преддверии бархатного сезона. При этом у отдыхающих при оформлении тура после 25 августа появится возможность вернуть до 20% затрат на путевку по программе осеннего кешбэка.

«Практически весь август на стопе отели Сочи, Абхазии — везде все раскуплено или бронь, хотя люди готовы покупать и более дорогие туры, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье. Это связано с перераспределением потока российских туристов с зарубежных направлений на российские курорты», — считает представитель турагентства «Анекс тур» в Челябинске Виктория Климова.

По словам директора челябинского турагентства «Гризли» Ксении Жижилевой, стоимость отдыха в Сочи для двух взрослых человек в отеле 4—5 звезд составит в бархатный сезон не менее 100 тыс. рублей, но при этом при оформлении тура после 25 августа у отдыхающих появится возможность вернуть до 20% своих расходов.

Ростуризм возобновил программу доступных путешествий по России. С 25 августа туроператоры Челябинской области, участвующие в федеральной программе туристического кешбэка, начнут оформлять путевки по стране с гарантией возврата до 20% стоимости тура (но не более 20 тыс. рублей).

«Купить готовый тур, круиз или проживание в отеле с кешбэком можно с 25 августа по 10 сентября 2022 года (включительно). Отправиться можно в любой регион России. Путешествие должно длиться не менее четырех дней (трех ночей) и проходить в период с 1 октября до 25 декабря 2022 года», — сообщается на сайте Ростуризма.

По словам руководителя Челябинской ассоциации туристических операторов Инны Лободы, осенний кешбэк станет стимулом к покупке путевок по стране в бархатный сезон, который так любим многими российскими туристами.

«Бархатный сезон — это еще сезон активных продаж на туристическом рынке, в том числе в Челябинской области. Мы уверены, что спрос на осенний кешбэк в регионе будет высоким: если в начале его запуска не все южноуральцы были осведомлены о плюсах таких поездок по стране, то теперь информации много. Спрос на такие туры очень высокий. Уже люди активно звонят и интересуются, когда можно будет оформить путевку с кешбэком», — уточнила Инна Лобода.

В Челябинской области многие туроператоры и местные здравницы подключились к реализации федеральной программы еще в «первую волну», поэтому сегодня готовы предложить отдыхающим еще более интересные туры. Подробнее о предложениях челябинских турагентств в материале BFM74.ru.