В Челябинской области «АСКО-страхование» сократит половину сотрудников

Временная администрация уведомила службу занятости о сокращении 563 человек

С декабря 2021 года по июнь 2022-го компания «АСКО-страхование» планирует уволить 563 сотрудника, о чем уведомила Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Из 1100 сотрудников компании, работающих в «АСКО-страхование» на момент принятия решения Банком России о ликвидации, в ближайшие полгода будут уволены 563 сотрудника, что составляет 50% штата.

Напомним, 3 декабря 2021 года в ПАО «АСКО-страхование» назначена временная администрация, ее функции осуществляет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«В период действия временной администрации всем работникам будет выплачиваться заработная плата в соответствии с действующими трудовыми договорами. Согласно законодательству, в случае отзыва Банком России лицензии у страховой организации ее временная администрация обязана в установленный Трудовым кодексом РФ срок уведомить работников о предстоящем сокращении. Соответствующее уведомление будет заблаговременно отправлено в орган службы занятости населения и работникам», — сообщала телеканалу ОТВ директор департамента урегулирования требований кредиторов АСВ Екатерина Гришина.

Работников льготных категорий будут увольнять в соответствии с требованиями российского законодательства. К ним относятся, например, лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, по беременности и родам, одинокие матери. Таких сотрудников компании сократят только после принятия Арбитражным судом решения о введении в «АСКО-страхование» конкурсного производства. Поэтому их увольнение будет происходить «вторым этапом».

Подробный комментарий по сокращению сотрудников «АСКО-страхование» ИА «Первое областное» запросило у пресс-службы АСВ. На момент публикации ответ не поступил.