В Челябинской области арендовать квартиру может каждая вторая семья с детьми

Южный Урал — один из регионов‑лидеров по этому показателю

В Челябинской области арендовать двухкомнатную квартиру могут позволить себе 55,2% семей с детьми. Южный Урал занял 23-е место в соответствующем рейтинге издания «РИА Новости», обогнав Санкт-Петербург и Московскую область.

Эксперты посчитали, что доход семьи с двумя взрослыми и двумя детьми, необходимый для оплаты аренды жилья и повседневных расходов, должен составлять 104,6 тысячи рублей.

При расчете предполагалось, что 70% денег, оставшихся после вычета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья. 30% — на прочие расходы.

«Арендные ставки взяты за январь — сентябрь 2025 года, прожиточные минимумы — за 2025 год индивидуально для каждого российского региона»,— уточнили эксперты.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру могут 76,4% семей. На втором месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, на третьем — Сахалинская область.

В тройке аутсайдеров — Дагестан, Ингушетия и Чечня, где позволить себе снять квартиру могут 13,5—18,8% семей. При этом семейный доход должен быть около 100 тысяч рублей.