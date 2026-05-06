В Челябинской области активно повышают финансовую грамотность населения

Развитию знаний у южноуральцев помогают различные мероприятия

В Челябинске прошло заседание рабочей группы, посвященное реализации региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Челябинской области на 2025—2030 годы». Участники обсудили итоги работы за 2025 год и наметили планы на будущее — в том числе способы расширить охват целевой аудитории, передает ИА «Первое областное».

Заместитель губернатора Челябинской области Антон Артемов отметил, что региональная программа по повышению финансовой грамотности выполнена в полном объеме и в установленные сроки. По его словам, главная цель — сформировать у жителей финансово грамотное поведение и снизить риски, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.

«Необходимо активизировать работу по повышению финансовой грамотности, поскольку знание ее основ помогает увереннее смотреть в будущее, способствует стабильности и защите от кризисов, а также позволяет правильно оценивать риски и противостоять уловкам мошенников. Когда граждане финансово подкованы, экономика государства становится устойчивее»,— отметил замгубернатора.

Управляющий Челябинским отделением Банка России Елена Федина представила ключевые достижения региона в этой сфере. Челябинская область стала первой в Уральском федеральном округе во Всероссийском онлайн‑зачете по финансовой грамотности, заняла 5‑е место в России по количеству участников онлайн‑курса «Практичные финансы» и 10‑ю строчку в онлайн‑курсе «Пенсион.ФГ». На основе этих успехов Банк России планирует в 2026 году запустить обновленные образовательные модули онлайн‑курсов и привлечь к участию новые коллективы.

Один из главных приоритетов — системное внедрение финансовой грамотности в образовательную среду. С 1 сентября 2026 года финансовая грамотность станет отдельным направлением в образовательных стандартах для основной и средней школы. Кроме того, запланированы масштабные мероприятия. Областная методическая неделя по финансовой грамотности поможет обмену опытом и внедрению новых методик. Для руководящих и педагогических работников проведут III Региональный финансовый форум. Запланировано подведение итогов конкурса «Педагог74.ru» в номинации «Финансовая грамотность» с публикацией лучших практик в методическом альманахе.

Уральский филиал Финансового университета при правительстве РФ активно участвует в продвижении финансовой культуры. Директор Ирина Кравченко обозначила ключевые направления. Идет расширение работы в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. Эксперты выявляют лучшие педагогические практики через конкурсы профессионального мастерства. В корпоративное образование внедряют программы финансовой грамотности. Университет поддерживает инициативы организаций по обучению сотрудников и развивает волонтерскую деятельность в сфере финансового просвещения.

Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой бизнес» также вносит вклад в повышение финансовой культуры. Генеральный директор Ирина Казанцева рассказала о работе в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Она помогает перейти от финансовой грамотности к финансовой культуре. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции, планирующим открыть свое дело. С начала 2026 года Центр «Мой бизнес» провел уже два потока программы «Аzбука бизнеса», где затрагиваются темы финансовой грамотности.

Участники заседания выделили три ключевых приоритета на ближайшие годы:



цифровизация просветительских продуктов — развитие онлайн‑платформ и интерактивных инструментов обучения;

усиление межведомственного взаимодействия — координация усилий органов власти, образовательных учреждений и общественных организаций;

масштабирование успешных региональных практик — распространение эффективных методик для защиты финансовой безопасности жителей Челябинской области.

Эти шаги помогут сделать финансовую грамотность доступной для всех категорий населения и укрепить экономическую стабильность региона.