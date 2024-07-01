В Челябинской области 58% жителей хотят приобрести индивидуальное жилье

Регион лидирует в стране по темпам ИЖС

В Челябинской области 58% жителей хотят приобрести индивидуальное жилье, а 40,4% — квартиру, выяснили аналитики Центра общественного мониторинга (ЦОМ) в рамках собственного исследования.

Ответ дали 1000 респондентов в разных территориях региона. За дом высказались жители малых городов и сельских районов, мужчины среднего возраста, женщины в декрете, предприниматели, безработные и южноуральцы с высокими доходами.

За квартиру — в основном жители средних городов, женщины старшего и пожилого возраста, пенсионеры и южноуральцы с низкими доходами.





Также у южноуральцев организаторы опроса спросили, где бы они хотели, чтобы располагалось идеальное жилье. Здесь явного лидера среди предпочтений нет. 100% голосов весьма равномерно распределились среди четырех вариантов: за городом, в селе, поселке — 27,7%, на окраине крупного города — 26,7%, в небольшом городе — 26,6%, в крупном городе в самом центре — 16,5%. При этом 2,5% — воздержались от ответа.





«Иметь жилье за городом, в селе или поселке чаще предпочитают жители сельских районов, предприниматели и самозанятые. На окраине крупного города чаще хотят обосноваться жители Челябинска, молодые мужчины, женщины в декрете и студенты. Иметь жилье в небольшом городе чаще хотят жители средних и малых городов, ЗАТО, пожилые женщины и промышленные рабочие», — так распределились ответы респондентов во время опроса ЦОМ.

Как показало исследование, в центре крупного города чаще предпочитают жить женщины молодого и среднего возраста.

Между тем в Челябинской области в январе — мае выросли объемы ввода жилья населением на 13,2%. Жители Челябинской области возвели 591,7 тысячи квадратных метров жилья.

