В Челябинской области 25% пользователей газа не заключили договоры на техобслуживание

В 2024 году таким «уклонистам» начислено 550 тысяч рублей в виде штрафов

В Челябинской области 25% пользователей голубого топлива не имеют договоров на техобслуживание газового оборудования, в основном это собственники многоквартирных домов, где способ управления МКД не выбран или не реализован. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщила и.о. начальника Госжилинспекции региона Юлия Турарова.

Всего на Южном Урале расположена 21 тысяча многоквартирных домов, из них 14,8 тысячи подключены к газу (68,1%).

«По состоянию на 1 января 2025 года процент заключенных договоров на техобслуживание внутридомового газового оборудования составляет в регионе 90%, внутриквартирного оборудования в МКД — 80%, в индивидуальных жилых домах — 35%. Проблемными остаются многоквартирные дома, где способ управления общедомовым имуществом не выбран либо не реализован. 25% пользователей газа не приступили к заключению договоров», — пояснила Юлия Турарова.

Собственники, проживающие в многоквартирных домах, согласно изменениям в Жилищном кодексе РФ, должны иметь на руках действующий договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. При этом заключен он должен быть с той же специализированной газораспределительной организацией, с которой действует договор на обслуживание внутридомового газового оборудования. Это необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности.

«За уклонение от заключения договора предусмотрена административная ответственность: для физлиц штрафы составляют от 5 тысяч рублей, для должностных — от 25 тысяч, для юрлиц — от 200 тысяч рублей», — уточнила и.о. начальника ГЖИ.

В настоящее время сотрудниками ГЖИ в регионе проводятся проверки в отношении лиц, уклоняющихся от заключения договоров. С 27 января 2025 года в ведомстве возобновили встречи с жителями многоквартирных домов с целью информирования о необходимости заключения договоров.

С мая 2024 года в регионе практикуют заключение договоров путем публичной оферты. Оплата услуг по квитанции собственником жилья подтверждает начало действия таких договоров.

«В компанию „Газэнергосервис“ с мая 2024 года были направлены договоры оферты, что дало положительную динамику. В Челябинске уже 80% договоров заключено, надеемся, что оставшиеся 20% в ближайшее время также это сделают», — уточняет начальник службы по эксплуатации внутридомового газового оборудования ООО «Газэнергосервис» Алексей Юровский.

При этом формат публичной оферты не освобождает собственника от заключения договора в обычном письменном виде. Для этого владельцу жилья необходимо предоставить в специализированную организацию пакет документов: паспорт, выписку ЕГРН, иные документы, подтверждающие право собственности. Запрос на подписание договора можно направить дистанционно: на официальном сайте предусмотрена возможность для подачи заявления в электронном виде.

Дело в том, что в настоящее время в регионе работает только 14 специализированных компаний, которые имеют право на заключение договоров. До 1 сентября 2023 года их насчитывалось 123. При этом объем работ с 2024 года сильно вырос.

«Проблема есть, и мы ее решаем. Иногда прием заявок на подписание договоров принимают наши аварийные службы. В компании мы меняем график единых центров для работы по субботам, чтобы люди могли подойти в выходной день и заключить договор», — уточнил главный инженер компании «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

Он обозначил, что из 6,3 тысячи многоквартирных домов договоры на техобслуживание заключены почти в 6 тысячах объектов. Есть сложности в заключении договоров в Чебаркуле, Копейске, Карталинском районе, Миассе. Среди причин — в МКД этих территорий не выбран способ управления, нет совета собственников жилья и представителя от них. При этом в Нагайбакском районе давно 100% домов имеют договоры, что подтверждает тот факт, что многое зависит и от активности самих жильцов.

В ГЖИ Челябинской области уточнили, что по итогам 2024 года уклоняющимся от заключения договоров начислено 550 тысяч рублей в виде штрафов. Работа по выявлению тех, кто намеренно отстраняется от заключения договоров, будет продолжена.