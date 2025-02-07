Всего на Южном Урале расположена 21 тысяча многоквартирных домов, из них 14,8 тысячи подключены к газу (68,1%).
«По состоянию на 1 января 2025 года процент заключенных договоров на техобслуживание внутридомового газового оборудования составляет в регионе 90%, внутриквартирного оборудования в МКД — 80%, в индивидуальных жилых домах — 35%. Проблемными остаются многоквартирные дома, где способ управления общедомовым имуществом не выбран либо не реализован. 25% пользователей газа не приступили к заключению договоров», — пояснила Юлия Турарова.
Собственники, проживающие в многоквартирных домах, согласно изменениям в Жилищном кодексе РФ, должны иметь на руках действующий договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. При этом заключен он должен быть с той же специализированной газораспределительной организацией, с которой действует договор на обслуживание внутридомового газового оборудования. Это необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности.
«За уклонение от заключения договора предусмотрена административная ответственность: для физлиц штрафы составляют от 5 тысяч рублей, для должностных — от 25 тысяч, для юрлиц — от 200 тысяч рублей», — уточнила и.о. начальника ГЖИ.
В настоящее время сотрудниками ГЖИ в регионе проводятся проверки в отношении лиц, уклоняющихся от заключения договоров. С 27 января 2025 года в ведомстве возобновили встречи с жителями многоквартирных домов с целью информирования о необходимости заключения договоров.
С мая 2024 года в регионе практикуют заключение договоров путем публичной оферты. Оплата услуг по квитанции собственником жилья подтверждает начало действия таких договоров.
«В компанию „Газэнергосервис“ с мая 2024 года были направлены договоры оферты, что дало положительную динамику. В Челябинске уже 80% договоров заключено, надеемся, что оставшиеся 20% в ближайшее время также это сделают», — уточняет начальник службы по эксплуатации внутридомового газового оборудования ООО «Газэнергосервис» Алексей Юровский.
При этом формат публичной оферты не освобождает собственника от заключения договора в обычном письменном виде. Для этого владельцу жилья необходимо предоставить в специализированную организацию пакет документов: паспорт, выписку ЕГРН, иные документы, подтверждающие право собственности. Запрос на подписание договора можно направить дистанционно: на официальном сайте предусмотрена возможность для подачи заявления в электронном виде.
Дело в том, что в настоящее время в регионе работает только 14 специализированных компаний, которые имеют право на заключение договоров. До 1 сентября 2023 года их насчитывалось 123. При этом объем работ с 2024 года сильно вырос.
«Проблема есть, и мы ее решаем. Иногда прием заявок на подписание договоров принимают наши аварийные службы. В компании мы меняем график единых центров для работы по субботам, чтобы люди могли подойти в выходной день и заключить договор», — уточнил главный инженер компании «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.
Он обозначил, что из 6,3 тысячи многоквартирных домов договоры на техобслуживание заключены почти в 6 тысячах объектов. Есть сложности в заключении договоров в Чебаркуле, Копейске, Карталинском районе, Миассе. Среди причин — в МКД этих территорий не выбран способ управления, нет совета собственников жилья и представителя от них. При этом в Нагайбакском районе давно 100% домов имеют договоры, что подтверждает тот факт, что многое зависит и от активности самих жильцов.
В ГЖИ Челябинской области уточнили, что по итогам 2024 года уклоняющимся от заключения договоров начислено 550 тысяч рублей в виде штрафов. Работа по выявлению тех, кто намеренно отстраняется от заключения договоров, будет продолжена.