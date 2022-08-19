В челябинском ТРК «Горки» открылся магазин H&M

Отдел будет работать, пока не распродадут всю одежду

В челябинском ТРК «Горки» после нескольких месяцев простоя открылся магазин шведского бренда H&M. В администрации комплекса сообщили, что отдел будет работать, пока не продадут все запасы одежды со склада. Также на этой неделе начал работать магазин H&M в ТРК «Алмаз». Как узнал корреспондент ИА «Первое областное», новость об открытии вызвала ажиотаж. На входе в магазин и в примерочных — очереди, а вещи разбирают даже без скидок.





Открытие магазина H&M в «Горках» никак не анонсировали. Днем в пятницу, 19 августа, очередей и толп покупателей в отделе не было. Не исключено, что фанаты бренда запланируют шопинг на выходные. На входах на всякий случай сделали коридоры из красной ленты, чтобы упорядочить поток людей.





Магазины H&M не проводят распродажу перед закрытием. Вещи продают по прежним ценам. Некоторые товары стали даже стоить дороже, чем весной.





Напомним, в этом году компания H&M Group приняла решение остановить бизнес в России. В стране закрыли магазины, а сайт стал недоступен. В конце июля в группе H&M в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что большинство офлайн-магазинов компании откроются в России в течение августа. Купить одежду на сайте нельзя.