В челябинском поселке АМЗ построят ФОК для «Академии футбола»

Возведение объекта начнут не ранее 2023 года

Администрация Челябинска выбрала компанию, которая разработает проект строительства на улице Кузнецова, 7б тренировочного физкультурно-оздоровительного комплекса. Возведут его рядом со стадионом, на котором базируется спортивная школа «Академия футбола». За контракт на создание документации боролись пять компаний. Победителем мэрия выбрала фирму «Проектные решения» из Самары, следует из информации на сайте госзакупок. На проектирование ФОКа направят 3,87 млн рублей. Это средства городского бюджета.

О строительстве спортивного комплекса в поселке АМЗ впервые стало известно в августе 2019 года. Тогда Алексей Текслер, еще в статусе временного исполняющего обязанности губернатора, посещал «Академию футбола» на улице Кузнецова. В школе проходят спортивную подготовку более 600 детей со всего города. Глава региона объявил о строительстве ФОКа и отметил, что «на АМЗ, в Советском районе, такого рода объектов нет, причем район динамично развивается. Это укладывается в программу развития региона».

Выполнить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение государственной экспертизы подрядчику — ООО «Проектные решения» — нужно в течение 140 рабочих дней, но не позднее 16 декабря этого года. Специалистам нужно запроектировать тренировочный физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и административно-бытовым блоком. Одна часть здания будет одноэтажной, другая — двухэтажной с подвалом (там будут различные инженерные объекты). Также разработчикам нужно будет предусмотреть размещение теплых общественных мужского и женского туалетов.





В документации, приложенной к аукциону, расписано, что будет в ФОКе. Спортивный зал сделают универсальным. Это значит, что там можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном. В зале оборудуют балкон для зрителей. Кроме спортзала на первом этаже будут комната для инвентаря, тренерская, тренажерный зал, раздевалки с душевыми и кабинет врача. На втором этаже сделают зал хореографии, раздевалку, кабинеты администрации.

ООО «Проектные решения», как сказано в базе «СБИС», работает с ноября 2014 года. Зарегистрирована компания в Самаре. Основная сфера деятельности — создание архитектурных объектов. Компания участвовала в 36 аукционах. Победила в десяти конкурсах, а контрактов заключила шесть — на 14,5 млн рублей. Кроме разработки проекта ФОКа, в Челябинске самарская фирма подготовит документы для строительства детского сада в квартале улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева и Ижевская (3,39 млн рублей).

Добавим, что в 2020—2021 годах на территории «Академии футбола» в поселке АМЗ обновили футбольное поле, беговые дорожки и ограждения. Также сделали две спортивные площадки — для мини-футбола и универсальную. На все эти работы направляли чуть более 34 млн рублей.

«Академия футбола» базируется не только в Советском районе, но еще и в Центральном. Там для тренировок и игр используется стадион «Центральный». Он тоже нуждается в модернизации. В апреле этого года стало известно о строительстве полноразмерного крытого футбольного манежа на северо-западе Челябинска. Во время презентации Алексей Текслер сообщил, что решается вопрос обновления Центрального стадиона. В частности, городские власти планируют создать комфортные условия пребывания для болельщиков.