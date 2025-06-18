В челябинском колледже появится программа подготовки швей и дизайнеров

Кластер легкой промышленности запустят в 2026 году

На базе челябинского колледжа «Сфера» в 2026 году появится кластер легкой промышленности. Швей и дизайнеров будут обучать, опираясь на современные потребности предприятий — заказчиков кадров, передает сайт Bfm74 со ссылкой на КИЧО.

Специалистов будут готовить по направлениям «конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «дизайн». Для этого в колледже переоснастят учебные лаборатории и мастерские — добавят туда современную технику. Также будет внедрена новая учебная технология.

Образовательно-производственный кластер в отрасли легкой промышленности реализуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Соглашение о его создании подписали челябинский колледж «Сфера» и семь крупных предприятий региона. В церемонии также приняли участие замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров и министр образования и науки Виталий Литке.

Сейчас в стране подобная практика есть лишь в пяти колледжах — в Ленинградской, Ивановской областях и Алтайском крае.