В челябинском аэропорту убрали рекламу парной по требованию УФАС

Организацией введен предварительный контроль баннеров заказчиков

Международный аэропорт Челябинска выполнил рекомендации Челябинского УФАС России по спорной рекламе, прекратив распространение слогана о «самой большой парной», сообщили в пресс-службе ведомства.

Также АО «Челябинское авиапредприятие» организовало предварительный контроль над содержанием рекламных конструкций в здании аэропорта.

Антимонопольная служба рассматривает два дела по содержанию рекламы в следующих формулировках: «....18+ VEGAS men’s club...» и «Самая большая русская парная для настоящих мужчин...».

Рекламные конструкции размещены индивидуальными предпринимателями. В ведомство неоднократно поступали жалобы на размещение этой спорной рекламы в воздушной гавани Челябинска.